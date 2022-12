La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó horas atràs las obras de renovación de la Red Secundaria Cloacal Las Piedras Sur, en el barrio San Martín, en la zona delimitada por el arroyo Las Piedras y las calles 893, 823 y 830, en San Francisco Solano, que beneficiarán a más de 6.000 vecinos y vecinas de las inmediaciones. Además, la Jefa Comunal anunció un nuevo proyecto de obra para asfaltar más cuadras en el barrio La Unión.

"Estuvimos en el barrio San Martín de San Francisco Solano en una recorrida por la obra que estamos haciendo junto a AySA de la Red de Cloacas para toda esta zona. Van a ser más de seis mil vecinos y vecinas que van a ser beneficiadas y podrán acceder a las cloacas después de esperar por tanto tiempo. Teníamos que estar, venir, recorrer y contar cómo estamos trabajando y cuál es el resultado de eso, porque es lo que vinimos a hacer", expresó Mayra, quien estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler y su par de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido.

Además, Mayra anunció que "en Solano vamos a continuar con el Plan de Pavimentación para el barrio La Unión. Hemos tenido muchas reuniones con vecinos que nos han pedido el asfalto y estamos avanzando en los procesos necesarios para poder seguir asfaltando el barrio, que se va a complementar con luces LED que ya hemos puesto y que seguiremos colocando hasta llegar al 100% en todo el Municipio; además con la repavimentación de toda la avenida San Martín, que en algunos casos donde ya ha pasado la cloaca, se han podido hacer las veredas y se han puesto también nuevas paradas de colectivos. Es una mejora integral para este barrio y para todo San Francisco Solano".

En el marco de todas las obras que se están realizando en Quilmes y que están elevando la calidad de vida y el piso de dignidad de los vecinos y vecinas, la Intendenta señaló: "Durante todo el día, desde los medios de Magnetto, el jefe de la mafia, si uno mira Canal 13, TN o La Nación+ están diciendo que Quilmes es un desastre y que no se hace nada. Dijeron que yo estaba en Qatar, pero estoy en Solano con orgullo y no quiero estar en Qatar. Hay otros que están en Qatar, por supuesto macristas, y no los juzgan ni les dicen nada. La vara es muy distinta, a ellos se lo festejan. En cambio, de una mienten como lo hicieron y lo hacen con Cristina".

"Lo que vivimos ayer es muy triste para nosotros como pueblo. Tenemos que sacar fuerza y ser más inteligentes que ellos. Por supuesto, no tenemos el poder económico ni el Poder Judicial de nuestro lado, pero tenemos el poder popular. El poder del pueblo organizado, el poder de llegar del laburo, de la escuela, de la universidad y salir a tomar mate con un vecino y hablar de esto que nos está pasando. Porque cuando atacan a Cristina y cuando condenan a Cristina a que no pueda ser nuestra candidata, no están haciéndole daño solamente a ella como mujer y en lo personal. Sino que le están quitando la posibilidad a todo el pueblo argentino de tener una presidenta que nos represente. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados o en silencio mientras está pasando esto en nuestro país", aseguró Mayra.

La Jefa comunal enfatizó: "Cuando Cristina fue presidenta durante sus dos gobiernos dejó el poder adquisitivo del salario más alto de la región. Y en solo cuatro años, Mauricio Macri lo bajó a menos de la mitad. Y encima nos endeudó en 45 mil millones de dólares. Macri endeudó a este país que estaba desendeudado, que tenía posibilidades de desarrollo y crecimiento, con Vaca Muerta, con el gasoducto Néstor Kirchner. Macri lo destrozó en cuatro años con políticas neoliberales. ¿Qué hacen? Juzgan a Cristina, y a Macri lo perdonan en todas las causas, no investigan las denuncias que se generan".

Por su parte, sobre las obras en el barrio San Martín, Soler detalló: "Esta obra es un pedido que hizo la Intendenta desde el inicio de la gestión y comprende la red secundaria de cloacas y la conexión a cada domicilio para los más de 6 mil vecinos que están entre el arroyo las Piedras, la calle 893, 823 y 830. En ese perímetro se van a realizar todas las conexiones domiciliarias y la red secundaria que va por vereda. El inicio de obra fue en julio de este año y estaremos finalizando en mayo de 2023 y tiene un avance cercano al 35%".

Sobre la importancia de estas tareas, la vecina del barrio, Jacinta Schwarz, comentó: "Estamos reagradecidas porque después de 50 años acá, Mayra es la única nos puede dar estas obras para vivir dignamente como lo son las cloacas y el pavimento que ella se comprometió que va a llegar. Pasaron muchos intendentes y nunca tuvimos nada y gracias a Mayra ahora vamos a tener la cloaca y el asfalto". En tanto, Miriam Martínez dijo: "Hace muchos años que estamos esperando asfalto, iluminación, cloacas y hoy por suerte, una mujer se puso los pantalones, porque tenemos las luminarias, las cloacas que están a punto de finalizar y van a empezar muy pronto con el asfalto".

Esta iniciativa forma parte de una articulación permanente entre el Municipio y AySA, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los quilmeños y quilmeñas. En referencia a la mencionada obra, que tendrá un plazo de 300 días corridos, consiste en la instalación de un total de 11.960 metros de cañería cloacal de PVC con diámetro de 200mm a 315mm; además, tendrá 796 conexiones cortas, 480 largas y 123 conexiones de registro.