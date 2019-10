“El Metrobus de Quilmes no está mal, pero no era el momento. El dinero de esa obra podría haberse puesto en obras hidráulicas. El municipio sufre inundaciones desde que tengo uso de razón, sostuvo la candidata a intendente del Frente de Todos, Mayra Mendoza.

La joven actual di-putada nacional, sostuvo además que “la actual intendencia se ha puesto como prioridad hacer cosas que Quilmes no necesitaba. Tenemos un Metrobus como si fuéramos CABA, pero estamos muy lejos en términos del presupuesto per cápita más alto del país”; y agregó que “cuando uno camina Quilmes se encuentra con mucha angustia. Es un distrito con 109 barrios populares muchas veces privados de los servicios básicos que han sido olvidados”.

Su acercamiento al kirchnerismo

“En mi juventud -relató Mayra Mendoza- no me sentía interpelada por lo que representaba el peronismo. Cuando Néstor llama a la concertación y al trabajo de la transversalidad, hubo una convocatoria que me acercó muchísimo”.

Y agregó que su militancia política partidaria “arranca en el 2005; no tenía conciencia de estar siendo parte del peronismo tal como lo había conocido en mi juventud en los noventa. Yo vengo de una familia radical”.

En una entrevista en Radio con Vos, en el programa de la colega Ingrid Beck, la dirigente quilmeña definió a Cristina Fernández de Kirchner “como la persona que hace el mayor aporte para que el país salga adelante; en términos personales, la veo como una madre que está acompañando a su hija, es lo que haríamos todas”.

Mendoza señaló además que “una de las demandas, a la par del trabajo, son los Centros de Primera Infancia. Es la única forma de que el Estado garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres. La feminización de la pobreza es una realidad”

“Trato de explicarle todo a mi hija”

La candidata a intendenta es mamá de Catalina, una niña de 4 años, que cuando puede la acompaña a actos, eventos o recorridas: “Trato de explicarle a mi hija lo que estoy haciendo en cada momento, de decirle a modo de cuento qué es para lo que estoy trabajando todos los días. En cuanto puedo, la llevo a las actividades para que vea lo que hace su mamá todos los días”.

Aborto Legal

“Las manifestaciones por el Aborto Legal pacíficas, con cantos, brillo y un color me parecieron un ejercicio democrático hermoso y un ejemplo para tantas otras deudas que hay en la Argentina. Viví la marea verde con alegría. En lo personal, es un cambio de paradigma que va a hacer que mi hija tenga una vida distinta. En lo político, fue maravilloso ver que las conquistas de derechos se dan en la calle”, sostuvo la legisladora nacional.

Asimismo, añadió que “durante muchos años transcurrí sin mucha conciencia de género. No me daba cuenta de cuáles eran las dificultades que estaba atravesando y me cayeron las fichas cuando comencé a escuchar a mis compañeras. “Hemos tenido dificultades, como todas, en todos los ámbitos. Pero vivimos aún en una sociedad donde el machismo sigue dominando. Todavía nosotras no disputamos po-der”.