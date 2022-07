La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este sábado junto a la titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana(SISU), Fernanda Miño, y el padre obispo de la Diócesis de Quilmes y presidente de Cáritas, Carlos Tissera, de la inauguración de diferentes obras de infraestructura que se llevaron a cabo en el barrio La Loma, de Bernal Oeste. Además, compartió un locro con los vecinos y vecinas del lugar, y anunció una serie de mejoras en toda la zona.

Los trabajos, que estuvieron enmarcados en el Proyecto de Obras Tempranas de la SISU junto a Cáritas, consistieron en la construcción de 1.700 metros lineales de vereda, en la instalación de electricidad en 125 viviendas, y la pavimentación de la calle 179 en su intersección con la avenida Montevideo.

"Nosotros nos hemos planteado poner en línea de igualdad a nuestros barrios. En Quilmes hay una diferencia muy difícil y dolorosa que es que algunos barrios tienen todo y otros no tienen lo básico y elemental", afirmó la Jefa Comunal

Mayra resaltó: "Nosotros tenemos la tarea de poner en línea de igualdad a esos barrios y hemos comenzado con una importante inversión con las obras de la periferia al centro, del oeste al este, no porque vayamos a descuidar el este sino porque nosotros vinimos a gobernar para los que más lo necesitan y hace mucho más tiempo están esperando una obra. Esta es una obra que eleva el piso dignidad de nuestros barrios y eso es lo que nosotros y nosotras vinimos a hacer en la gestión, a trabajar, a organizar y recuperar el autoestima de nuestros vecinos y vecinas".

En relación a las tareas que van a realizarse en el lugar, la Intendenta sostuvo: "Bajo esta premisa de organización de los vecinos y un Estado presente, este asfalto se va a complementar con obras de infraestructura de Nación y de Provincia con 30 pavimentos en el barrio, con la ampliación de aulas de la Escuela Técnica, y con la recuperación de los espacios del Parque Industrial que son para los vecinos. Además está en ejecución la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y el Polideportivo y una futura escuela técnica".

Por su parte, Fernanda Miño dijo: "Hoy culmina una primera parte de las obras porque va a depender de ustedes cómo sigue, y cómo siguen presentando proyectos para el barrio en esta unidad tan maravillosa que se ha formado entre todos, con los vecinos, el Municipio de Quilmes con Mayra (Mendoza) y Cáritas. Estamos ansiosos de seguir trabajando con Mayra para poder continuar inaugurando muchos más proyectos en todos los barrios de Quilmes".

A su vez, el monseñor Tissera indicó: "Gracias por esta obra y ojalá que sea el inicio de muchas más. Recemos para que estos proyectos y sueños se puedan seguir realizando. Me llena de emoción que este lugar pueda llamarse Jorge Novak, el Padre Obispo que en épocas donde los Obispos no se metían en el barrio, él lo hacía. Acá hay mucho amor puesto por parte de los vecinos, y eso es lo que nos une".

Una vecina del lugar, casi desde que nació el barrio, Miriam Santos, expresó: "Esto para mí es un sueño que se realizó. Siempre pedíamos una mejora para el barrio porque hay muchos chicos y no queremos que estén en la calle, y esto es una bendición de Dios". En tanto, Encarnación Gómez, otra histórica lugareña, señaló: "Me emocionó tremendamente porque nunca pensé que iba a llegar el asfalto. Cómo no voy a estar contenta. Ahora van a poder entrar las ambulancias, los remises y los bomberos".

Las tareas fueron financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en articulación con Cáritas, la Casa del Encuentro San Francisco y el Municipio de Quilmes, que aportó logística. Las mismas fueron ejecutadas por los trabajadores del barrio quienes llevaron adelante la mano de obra.

En el cierre de la festiva jornada, los miembros de la comunidad entregaron a las autoridades una nota firmada por los vecinos y vecinas con la propuesta de que la calle 179 lleve el nombre "Obispo Monseñor Jorge Novak".

Participaron de la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y ObraPública, Ceci Soler; sus pares de Gestión Ciudadana, Julián Bellido, y de Servicios Públicos, Sebastián García; la diputada provincial Berenice Latorre; la concejala Florencia Esteche; el edil Ezequiel Aráuz; el director general de Obras de Infraestructura, Ramiro Beltrani, y el director de Relaciones Internacionales, Fernando Collizzolli, entre otras autoridades, integrantes de la Casa del Encuentro San Francisco y del Centro de Jubilados La Loma, organizaciones comunitarias, sociales y religiosas del barrio, y vecinos y vecinas