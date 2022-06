La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió este viernes a padres de la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica (EEST) Nº 7 de Quilmes (ex IMPA), a quienes les explicó que en ningún momento se les iba a quitar espacio del colegio para la instalación del proyecto Quilmes TEC - Centro Educativo para la Ciencia y la Tecnología, que utilizaría un hangar en desuso del Área Material Quilmes (AMQ). Pero ante las dudas y resquemores de parte de los padres y alumnos de la EEST Nº 7, la jefa comunal los escuchó y tomó la decisión de ubicar el proyecto en otro espacio para darles tranquilidad a todos aquellos que plantearon reparos en el tema, llevando Quilmes TEC a la localidad de Quilmes Oeste.

“Primero les informamos a los padres sobre el proyecto inicial de Quilmes TEC porque malintencionadamente circuló información falsa sobre el espacio donde se desarrollaría y los objetivos de este proyecto tan importante para nuestra ciudad", expresó la Intendenta. Y siguió: “luego de escuchar sus dudas y sus planteos sobre el tema les comuniqué que para su tranquilidad he decidido trasladar el proyecto a Quilmes Oeste, y realizar la puesta en valor del hangar para construir un espacio de usos múltiples para la municipalidad y los estudiantes de la escuela”.

Cabe aclarar que el espacio físico en cuestión durante la gestión anterior se utilizó como depósito de mercadería y contenedores incautados. En tanto, la escuela no tenía acceso ni posibilidades de uso del mismo.

Tras la firma de un convenio, se acordó restituir el espacio al municipio destinado al Taller de Aviónica de la EEST Nº 7 y a lo que ahora será finalmente un espacio de usos múltiples de la Municipalidad de Quilmes.

El Centro Educativo para la Ciencia y la Tecnología - Quilmes TEC que se llevará adelante en la localidad de Quilmes Oeste es un proyecto productivo de desarrollo tecnológico y económico coordinado por la Municipalidad de Quilmes y la Universidad Nacional de Quilmes. También se vinculan otros actores como la Unión Industrial de Quilmes, Centros de Formación Profesional, cámaras, Pymes y Cooperativas Tecnológicas, entre otros.

El objetivo principal del proyecto es la articulación de acciones para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo tecnológico y económico local desde la inclusión digital, fomento de capacidades de la industria 4.0, acompañamiento a la incubación, creación, radicación y mejora de emprendimientos de base tecnológica de Quilmes.