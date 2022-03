La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó en la mañana de este jueves a las vecinas Velia Poncela, de 99 años, y a Juana Patlis, de 86, dos de las primeras mujeres en haber ejercido el derecho al voto femenino en el país.

"Hoy desayuné con Velia y Juana, dos vecinas de nuestra ciudad que me escribieron para conocerme y con quienes compartimos una hermosa charla. Velia es una de las primeras mujeres en votar y por eso recibió una distinción de nuestro Municipio en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora", sostuvo la Jefa comunal.

Tras conversar con ellas y conocer sus biografías, Mayra resaltó sus vivencias y expresó: "Gracias por el amor, las palabras y el acompañamiento. ".

Luego, la Intendenta les entregó una distinción con la frase de Evita: "Ha llegado la hora de la mujer que comparte la causa política y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad".

Tanto Velia como Juana participaron el último martes del encuentro "La mujer de mi vida", que organizó el Municipio, a través de la Dirección General de Personas Mayores, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la ocasión, Velia dejó grabado un mensaje especial para Mayra, donde le expresaba todo su apoyo y el deseo de conocerla personalmente.

"Estoy tan emocionada de conocer a esta mujer que es una excelente señora, muy querida, que ha hecho mucho por Quilmes, he visto y he comparado con otros intendentes lo que es ella, gran mujer", aseguró Velia Poncela.

Mientras que Juana Patlis también indicó: "Es para mí una alegría haber estado con ella porque es un fenómeno, hemos charlado de mi infancia y un poquito de la política".

El encuentro se realizó en la casa de Velia, ubicada en Quilmes Oeste, y también estuvieron presentes la secretaria de Niñez y Desarrollo Social comunal, Florencia Di Tullio; la subsecretaria de Desarrollo Social, Judith Barchetta; y la directora de Personas Mayores, María Cristina Chardon.