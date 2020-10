A horas de que ingrese el anteproyecto en la Legislatura Bonaerense para que comience a ser tratado en Comisión, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, defendió la construcción de una alcaidía en la zona ribereña. Brindó detalles del anteproyecto y señaló que “no voy a tomar una decisión que le haga mal a Quilmes”.

“Lamentablemente, algunos malintencionados que en vez de estar pensando que es lo mejor para la ciudad, y acompañar estos logros, no lo hacen. La situación y hacinamiento que se viven en las comisarías es algo en lo que el Estado debe encargarse”, dijo la mandataria comunal.

Sobre la propuesta que será debatida en la Legislatura provincial, la jefa comunal señaló que “este (la Alcaldía) no es un tema que hayamos definido solos, sino que forma parte de un plan de mejoramiento estratégico que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires que es la construcción de distintas alcaldías para alivianar esta situación de hacinamiento”. Y agregó: “Nosotros tenemos nueve comisaría, màs la de la mujer, y hay capacidad para 112 personas, y a mediados de septiembre había màs de 300 personas. Este es un tema que debemos trabajar para solucionar”.

“La construcción de una alcaidía en el distrito mejorará el hacinamiento y va a traer mayor seguridad a la zona. La Policía Bonaerense en vez de estar cuidando detenidos en las comisarías van a estar patrullando las calles. El Policía no está para cuidar detenidos, eso lo debe hacer el sistema penitenciario en una alcaidía. Hay muchas razones por las cuales hay que poder conocer, comprender y aportar para lo mejor del distrito”, dijo.

Asimismo, Mendoza buscó llevar tranquilidad en momentos de gran confusión: “Vamos a tener los mismos detenidos que tiene Quilmes pero en vez de estar alojados en comisarías estarán en una alcaidía. No se afecta el área turística. Está pensado sobre dos hectáreas al lado de la Autopista”.

“Más allá de las malas intenciones de algunos políticos, sepan que nunca voy a tomar una decisión que le haga mal a Quilmes. Y esto es bueno para todos”, finalizó.