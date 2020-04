(PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA A MAYRA MENDOZA)

PANDEMIA, CUARENTENA, EXPECTATIVAS, CUIDADOS Y COMO SE SIGUE EN QUILMES EN LA MIRADA DE LA JEFA COMUNAL

“Sobre el barbijo, tengo… soy consciente igual que el cuidado además del uso del tapaboca tiene que ver con la distancia más que otra cosa pero ya se incorporó y no quiero dejar de promover su uso”, así arrancó la intendenta Mayra Mendoza su entrevista, luego de saludar.

Periodista: Pasa el tiempo, la cuarentena se extiende, la gente se cansa y se va relajando; muchos se ilusionaron con que iban a poder salir pero no se puede, ¿como tienen previsto controlar el cumplimiento y hacer que la gente continúe quedándose en su casa?

Mayra Mendoza: Varios puntos…

La primera tiene que ver con poner todo en la calle, como está la situación hoy, con lo que nos encontramos más 80 nuevos policías que la provincia de Buenos Aires destinó a Quilmes hace aproximadamente 3 semanas que están en 3 lugares fijos del distrito: el Polideportivo, la Universidad y el Club Quilmes. Eso por supuesto ayuda al control.

Pero lo que nosotros necesitamos, todos y todas, es poder tener control ciudadano, responsabilidad social, consciencia de que esto no es un capricho de los gobernantes de pedirles que sigan aburriéndose en la casa; tenemos que salir de esa idea, de ese planteo. Lo que nosotros estamos diciendo es que es la única medida que podamos tomar para que no haya un contagio masivo y que no tengamos que sufrir pérdidas, como lo estamos viendo en otras grandes ciudades del mundo. Hay que tener en claro que no son vacaciones, que el aburrimiento en casa tiene que ver con mantenerse a resguardo de un riesgo, porque el virus es un riesgo. Y en Quilmes tomamos muchas medidas, tenemos mucha precaución, intentamos tener todo el mayor control posible pero también es necesario decirlo, no se puede tener un policía por persona, no se puede tener un agente de tránsito por ciudadano, por auto porque además esas personas también debe ser cuidadas, mismo sus familias. Hay que tener registro del riesgo.

Y por qué digo “riesgo”? Porque en Quilmes hay transmisión comunitaria. Estamos entrando en la peor etapa del virus. Estamos teniendo circulación viral y además estamos evidenciando, con el nexo epidemiológico de los contactos estrechos de los casos confirmados, que no está habiendo el suficiente cuidado ni las medidas que estamos planteando desde el dia 1: no compartir el mate, mantener la distancia, no compartir una bebida, los encuentros masivos…

Hay muchos de los ejemplos que surgen de las situaciones que nos encontramos de los hoy 57 casos confirmados en Quilmes, que además quiero decirles algo que tiene que ver con poder tomara consciencia. Y uno lo dice permanentemente y agradece el esfuerzo pero a la vez te encontras cada vez con más gente que se relaja y sale a la calle. El uso del tapaboca quizás generó que se relajen y tiene que ser todo lo contrario. Por qué? Porque el uso del tapaboca es una medida más por la situación complicada, riesgosa, a la que estamos entrando. La situación es muy complicada. Es a la inversa de lo que se planteó a nivel nacional. Nosotros en 5 días de esta semana duplicamos los casos. Comenzamos la semana con 27 y terminamos con el doble. No quiero ser tremendista pero quiero y necesito decirle a todos los habitantes de Quilmes que deben cuidarse. Deben extremar las medidas de cuidado. Es un desafío único, nunca lo vivimos como sociedad pero hay que ser conscientes de esto.

P: ¿Se reconocen los lugares donde hay transmisión comunitaria?

MM: Se da a partir de lo que comentaba del nexo epidemiológico. A partir de un caso confirmado se le pregunta desde el dia que tuvo sintomas, un dia antes que supuestamente empezó a contagiar, qué es lo que hizo. Entonces desde el municipio lo que hacemos es recorrer e ir hablando con cada una de las personas que estuvieron en contacto con ese caso confirmado. Y si, vamos armando un mapa pero ese mapa se amplia cada vez más. Y además puede que ese caso confirmado se olvide una situación y ya termina siendo un riesgo que no estaríamos conociendo porque la información surge a partir de lo que la persona -el caso confirmado- nos cuenta que hizo. Si vio a un amante y no nos cuenta… pasa a ser un problema serio. Esto es un problema muy serio para todos los habitantes del mundo.

P: Prevalecen los casos de transmisión comunitaria o los de contactos confirmados?

MM:El aumento de los casos tiene que ver con la transmisión comunitaria.

P: En todo este tiempo venís diciendo que la vida en el conurbano se hace más difícil y que la casa es el barrio. En esos barrios es el problema o también en los cascos céntricos?

MM:Es generalizado, es parejo… Comenzó siendo Don Bosco, Quilmes Centro, acá (señala… ) la gente que volvía de viaje. Luego pasamos a tener transmisión comunitaria. Y La Paz y La Matera son dos de los barrios que tenemos transmisión comunitaria y por eso pedimos que extremen medidas.

P: ¿Toda esa gente está todavía en su casa?

MM:Hay personas en la UNQUI con casos de transmisión comunitaria. Ya está funcionando la UNQUI desde la semana pasada. Son 11 personas. De todas manera no quiero hacer foco ni en las personas ni de que barrio son por una cuestión de que también hemos encontrado bastante estigmatización, discriminación en base a los barrios. Menciono La Matera y La Paz porque no voy a ocultar la verdad pero también sepamos que sucede hay momentos que se discriminan entre barrios por esta situación y es falta de información. Por eso lanzamos el programa Cuidarnos, que tiene que ver con llegar puerta a puerta no solamente de los barrios populares, sino de todos los barrios que tenemos en el distrito.

P: La evaluación que ustedes hacen de Quilmes y trazando un paralelismo con Nación, van de la mano o como es eso en cuanto al crecimiento de casos?

MM: No. Nosotros tenemos más. La circulación del virus ha hecho que dupliquemos en 5 días. Y eso ya nos muestra que es distinto. Porque es un promedio nacional el que plantea el Presidente y eso incluye lugares en las que casi no tenés casos

P: El caso del frigorífico El Federal disparó el tema de la cantidad de casos en una semana, no?

MM: Insisto, son las condiciones de trabajo las que no garantizan y en esto también quiero pedirles también a los trabajadores que se informen de las formas de contagio y que eviten que eso suceda: que eviten compartir el mate, que eviten compartir una bebida, que eviten saludarse con un beso, que eviten los encuentros aunque sean días de cumpleaños, que eviten esas cosas, que traten de mantener distanciamiento, es muy importante. Y a los empresarios que les garanticen su salario, que no los amenacen con que si no vienen a trabajar los echan, que si el municipio de Quilmes se hace presente en un lugar y plantea que es necesario que tantas personas estén aisladas porque son contactos estrechos y un riesgo de ser infectados de coronavirus, lo cumplan. Hemos tenido situaciones donde los trabajadores nos cuentan que no los dejan faltar. Y están yendo a trabajar con síntomas de coronavirus. Corre riesgo hasta el mismo dueño de ese lugar, no lo salva nada ni nadie. Entones hay que tener mucho cuidado y ser muy serios en esto.

P: Vos autorizaste en Quilmes las salidas a los consultorios odontológicos, a los médicos, o no?

MM: Nosotros todo lo que fue habilitándose, municipalmente no hicimos nada distinto a la Provincia. Lo único que nos adelantamos a hacer fue el tema de las multas por las mercaderías. El resto va todo atado: tanto las ópticas que pueden atender con turno, las urgencias odontológicas, eso con turno y con todas las medidas (…*). En relación a lo que fue planteando la provincia estamos igual. No hay nada que hayamos dispuesto a hacer más o menos.

P: Volviendo al tema de control de la cuarentena para el vecino común, que sale a la calle y ya no sabe que hacer con los chicos, y sale, a esa gente ¿se les va a intimar, se le va a hacer una multa municipal, se le va a iniciar una causa penal como al empresario fulano que rompió una…?

MM: No, lo del empresario es particular porque son ciento y pico de personas que otra vez y aparte realmente puede ser riesgoso para todo un distrito, quien rompe una faja de clausura rompió lo establecido por la autoridad provincial de salud, por el ministerio de trabajo de nación…

Sinceramente yo apelo a la responsabilidad del ciudadano. Creo que multar a alguien en este contexto tampoco ayuda. Espero que tomen consciencia. No creo en una sociedad punitivista, creo en una socidad responsable.

P: En este marco, la fecha de la inauguración del UPA ya está?

MM: No está la fecha de inauguración pero si la certeza de saber cuando vamos a tener la última conexión, que va a ser a fines de Abril. Ahora.

P: No sé cuál es la proyección de víctimas o infectados que tiene Quilmes, pero Quilmes necesita más camas?

MM: Si, por eso ampliamos el UPA.

P: Si pero más allá del UPA, más allá de la UNQUI, más allá de todo lo que se está haciendo en distintos lugares…

MM: Hay una estimación que es por porcentaje de población, cada un millón de habitantes, que yo la he comentado… En Quilmes necesitamos 104 camas de terapia intensiva, 260 leves o generales y centros de aislamiento que tengan una capacidad para más para más de mil personas. Esto es una estimación.

Contando a los actores privados a los que también pido, a los dueños de las clínicas que si saben o tienen dudas algunos de sus trabajadores, si están confirmados o son casos sospechosos, les den la posibilidad de aislamiento, les den el derecho al aislamiento que es el derecho a la salud también porque también tenemos casos de trabajadores de la salud que no les la posibilidad de hacer cuarentena y eso trae consecuencias tremendas.

Este es un momento, insisto, que implica de mucha responsabilidad por parte de todos.

P: ¿Para cuando se espera el pico de contagios?

MM: Tenemos que pasar el invierno, que se va a ver también reflejado lo de siempre. En Argentina tenemos más de 3000 muertes por influenza todos los años, todos los inviernos, y esto se va a sumar. El momento más crítico va a ser justamente ese. Hoy tenemos un pico de dengue, no? No tanto como otros años pero es complicado también. Se confunden los síntomas por la fiebre, por el dolor intraocular y demás.

P: ¿Están haciendo algún control especial de los geriátricos?

MM: Hay extremadas medidas para los geriátricos que tienen que ver con un protocolo que estableció provincia y en eso nosotros también habíamos adelantado la necesidad y la preocupación de poder resguardar a las personas mayores que están viviendo allí. Hay un protocolo sanitario que tiene que ver con lo mismo de un trabajador de la salud para los trabajadores de geriátricos, intentando que esas personas que están cuidando a los adultos mayores no entren ni salgan, en la medida de lo posible que se queden en el lugar, ya que al haber transmisión comunitaria el riesgo de contagio es elevado.

P: ¿Como evaluas el rol que lleva adelante la oposición en Quilmes respecto a este tema?

MM: Serio, me parece que bueno si tienen algun aporte y demás es bienvenido y lo escuchamos. Tenemos habitualmente reuniones, tanto yo como un funcionario del ejecutivo. Y si hay un aporte es bienvenido. Estuvieron invitados y participaron de cuidarnos en esta tarea, en esta linea de trabajo municipal que nos dimos para poder vincular salud, territorio, para hacer un rastrillaje de prevención comunitaria en algo que todos conocemos, llegar a cada domicilio para pedirles que actúen responsablemente, esta es la información certera de como se contagia y como evitamos el coronavirus, estos son los síntomas, se tienen que comunicar al 0800 que es la linea de atención municipal porque el resto de las lineas están bastante saturadas… nosotros ampliamos las lineas y podemos atentder consultas, estamos de lunes a lunes de 8 a 22 en el 0800 MUNICIPAL y podemos recibir hasta 100 llamados por hora… colapsa solamente los lunes de 10 a 12 pero el resto de los días logramos atender a todos y en ese 0800 logramos derivar ya sea al SAME o al servicio que corresponda.