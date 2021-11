Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, luego de su visita a la sociedad de fomento del barrio La Unión Vecinal, de San Francisco Solano, para reunirse con vecinos, con quienes charló sobre las distintas obras que la Comuna concreta a lo largo del distrito, además de escuchar sus inquietudes y aportes para mejorar la ciudad.

“Nos vamos a dedicar a seguir trabajando todas las semanas, no importa de qué mes o de qué año, sea electoral o no, porque lo nuestro es un compromiso de trabajo con todos los vecinos y vecinas, todos los días. Siempre lo repetimos en distintos lugares: para nosotros no hay vecinos invisibles, no hay barrios olvidados; hay mucho trabajo por hacer”, resaltó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, en esta reunión que se llevó a cabo en la calle 823 entre 894 y 893.

Durante el encuentro, la Jefa comunal y los vecinos hablaron sobre el Plan de Asfaltos, a través del cual se están haciendo 400 cuadras en toda la Comuna, las luces LED colocadas en la ciudad; y el Plan Hídrico Social y Ambiental de los Arroyos San Francisco Las Piedras, donde se analizan las obras a realizar mientras se efectúa la limpieza de los mismos. Luego de la reunión, dialogó también con habitantes del lugar que no pudieron concurrir al encuentro.

Estuvieron presentes el senador provincial Emmanuel González Santalla; el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino; el concejal electo, Sebastián Majo, y el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC), Alejandro Belardes.