La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió al DNU que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que congeló hasta el 31 de diciembre, las tarifas de telefonía celular, Internet y cable.

“Vengo de dos localidades del distrito y compartiéndolo con los vecinos y vecinas, todos muy contentos con la decisión de Alberto Fernández de poder cuidar a la gente, y poder garantizar que a estos servicios esenciales el Estado pueda asegurarlos y pueda regular el precio de esas tarifas. El decreto es a favor de las familias”, afirmó la Jefa comunal en declaraciones a C5N.

Y agregó: “Venimos de 4 años del Gobierno anterior en que la población en su conjunto y el Congreso se había manifestado por la emergencia tarifaria y el valor impagable que venía en las facturas, con el que muchas familias se endeudaron y la verdad, no logramos que en su momento, el presidente Macri escuche. Y siempre se tenía más en cuenta la opinión de las empresas que la de los vecinos. Así que este momento es realmente importante porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández tome esta decisión que no es contra de nadie, sino a favor de las familias que hoy están haciendo un enorme esfuerzo en esta pandemia y que no van a tener comprometidos parte de su ingresos para pagar tareas abusivas sino que van a poder contar con el servicio pagando tarifas razonables”.

En referencia a lo que significa un abono básico y universal de dichos servicios para los vecinos y vecinas, sobre todo a aquellos que integran el sector más vulnerable, Mayra aseguró que “es muy importante y fundamental. Cuando hacemos las recorridas diarias por los barrios, notamos la angustia de las familias y sobre todo de las madres, que se acercan para decirme que no pueden pagar Internet y a raíz de eso, los hijos no pueden continuar con el aprendizaje y la continuidad pedagógica que en algunos casos, se da con modalidad virtual”.

Y añadió: “Para esas familias, que hoy a causa de la pandemia no pueden trabajar de manera que lo hacían antes, por lo que no logran tener los ingresos para pagar esa tarifa. Por lo que es ahí donde tiene que estar el Estado. Hoy con este DNU está garantizando la posibilidad de esa continuidad pedagógica a niños y niñas que hoy están recibiendo sus clases de esta forma”.

La Intendenta señaló con respecto a este tema, que en Quilmes “la mayor problemática es que todos cuenten con servicio de Internet en sus casas. Y esto dificulta la continuidad educativa. A eso de suma que en muchas casas no hay una computadora o una netbook. Por eso uno debe siempre contextualizar, y esta definición Alberto (Fernández) es un acto de reparación de lo que venimos atravesando, que es la destrucción del Estado y así, de las familias, durante tantos años. Si hoy tuviésemos en plan Conectar Igualdad, como lo tuvimos durante los años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se discontinuó y no se entregaron más computadoras en el gobierno de Macri, hoy la realidad sería distinta”.

Mayra aseveró que “si lográramos tener una computadora por cada chico como se logró en el gobierno de Cristina, hoy la situación sería mejor. Esta decisión comienza a reparar. Hay muchas cosas que debemos continuar desde el Estado, tomando definiciones a favor de la gente y pidiéndole a las empresas que comprendan, que regulen y que el servicio sea eficiente. Los intendentes del conurbano sur estamos juntos, al unísono en un reclamo para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener un servicio de luz como corresponde, acorde a las tarifas que se pagan y eso es un pedido que hacemos permanentemente”.