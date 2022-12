La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este jueves, que se realizó en la capilla homónima ubicada en la calle 307 bis y 396, del barrio El Emporio del Tanque, en Quilmes Oeste, donde hubo una celebración religiosa a cargo del diácono de la Diócesis de Quilmes, Ricardo Carrizo. El encuentro contó con la presencia de vecinos y vecinas de la comunidad paraguaya del lugar que además disfrutaron de muestras de bailes típicos y otras actividades.

“Hoy elegimos estar acá con Caacupé, con esta comunidad. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestra Virgen y en las mujeres de todos los días, entendemos y sabemos que para nosotras dar vida es dar vida a otros, otras y a otres. Y ese sentido es el de la responsabilidad con el que nosotros y nosotras trabajamos todos los días desde la gestión, y estar acá también significa saber todo el trabajo pendiente que tenemos por delante”, expresó la Jefa Comunal.

“Acá no alcanzan las palabras sino que hay que ver reflejadas las acciones y el trabajo para todos los días ir mejorando la vida de nuestros habitantes. Trabajamos para vivir bien, para vivir con dignidad. Vengo también a llevarme esa energía necesaria para poder seguir avanzando, y a pesar de las dificultades, de las injusticias y de las mafias a las que tenemos que enfrentar, defender a nuestro pueblo, a nuestros representantes y particularmente a nuestras mujeres”, aseguró Mayra.

La Intendenta señaló: “Hace poquitos días vimos como una mafia judicial, económica y mediática en la Argentina condenó a una mujer que trabajó por dar la vida por otros. Y el delito del que la acusan es ese, trabajar por los otros y por las otras; porque del resto no pueden ni siquiera dar explicaciones porque está todo inventado. Y esa injusticia que hoy impera en nuestro país nos pone en riesgo a todos y a todas. Cuando se va a hacer una denuncia y esa denuncia no es tomada o no es investigada está en riesgo la tranquilidad, la vida y la democracia que nos permite vivir en comunidades y apoyarnos”.

Y finalizó: “Por eso traigo este tema en este día porque es importante que reflexionemos. Entender también que si el pueblo pierde a sus representantes queda desamparado y nosotros tenemos que cuidarnos y defendernos entre nosotros. Le pido a la Virgen que nos acompañe, que nos ayude y nos de sabiduría y fuerza para defender a Cristina y para defender a nuestro pueblo”.

La Municipalidad de Quilmes brindó semanas atrás a la citada capilla, una ayuda con materiales (chapas y alambrado perimetral) para completar el cerramiento del predio.

En este sentido, el diácono Ricardo “Ricky” Carrizo agradeció la ayuda de la Comuna e indicó: “La visita de la Intendenta fue una alegría. Ella tenía la posibilidad de ir a otras comunidades más armadas y arregladas, sin tierra pero al venir acá muestra que es una Intendenta para los pobres y que trabaja. Lo que le dejaron como herencia, esa maldita herencia que dejó la gestión anterior, fue muy complicada y la pasamos muy mal. Acá con Mayra sentimos un Estado presente. Las veces que la hemos necesitado y le hemos pedido ayuda, estuvo”.

Por último, Lorena Cardozo catequista de la comunidad Virgencita Azul de Caacupé, dijo: “La fiesta de la Virgen de Caacupé fue hermosa y estoy emocionada por la presencia de nuestra Intendenta que siempre nos apoyó y cada vez que la necesitamos nos dio un sí”.

La Virgen de Caacupé es la Santa Patrona de Paraguay y su fiesta se realiza todos los 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

También fueron parte de la actividad la secretaria de Mujeres y Diversidades local, Bárbara Cocimano; directora de Culto, Marité Rodríguez; la directora del CIC Agustín Ramírez, Sharon Lombardía, y la concejala Florencia Esteche, además de vecinos y vecinas.