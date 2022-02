La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este martes las obras de la Escuela Primaria Nº 29 Martín Miguel de Güemes, ubicada en Brown 106 de Quilmes, donde se iniciaron trabajos de reparación de membranas, cielorrasos, cambio de pisos, colocación de rejas y adecuación eléctrica.

«Recorrimos la Escuela Primaria Nº 29 de Quilmes, donde pusimos en marcha la puesta en valor de esta institución a partir del programa Escuelas a la Obra», expresó Mayra, quien junto a la directora del establecimiento, Ileana Camargo, resaltó que las mejoras concretadas en infraestructura escolar permiten condiciones dignas y seguras, en el inicio de un ciclo lectivo con presencialidad.

El secretario de Educación de Quilmes, Joaquín Desmery, detalló por su parte que la primera semana de enero comenzaron las mejoras de la EP 29 en su conjunto, apuntando a las principales deficiencias.

«Es una obra integral que incluye el cambio de pisos en planta alta, todas las cubiertas del establecimiento que tenían filtraciones bastante serias y cuestiones que ameritan una refacción integral como la condición eléctrica para el funcionamiento de la cisterna de la escuela, alguna reja de seguridad y una readecuación en la cocina», indicó Desmery.

También destacó la articulación con el Gobierno bonaerense y el Consejo Escolar: «A través del compromiso de la Intendenta de trabajar en todos los establecimientos escolares durante la gestión de los cuatro años, llevamos un proceso importante en conjunto con la Provincia de Buenos Aires y ya hemos ejecutado más de 120 obras en establecimientos educativos».

Luego del recorrido, la directora del establecimiento, Ileana Camargo, sostuvo que: «Son obras fundamentales porque teníamos graves problemas de filtraciones, graves problemas en los pisos, en baños que no eran del todo adecuados, así que son muy muy importantes para cualquier escuela y por sobre todas las cosas para la comunidad Monte Matadero. No es lo mismo trabajar en un ámbito donde vos pasás y llueve desde los techos a poder estar cómodos, a tener ventanas que cierran y a tener pisos en donde no te vas a tropezar», afirmó.

Participaron de la actividad, el director general de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli; el director de Gestión Educativa, Leonardo Casazza; la consejera escolar, Romina Amaya Guerrero, y la inspectora de nivel primario, Karina Rao.

La EP 29 cuenta con una matrícula de 199 alumnos. Los trabajos se enmarcan en el compromiso de la Jefa comunal de realizar mejoras en el 100% de los establecimientos educativos.

A través del programa Escuelas a la Obra de la Provincia de Buenos Aires se concretaron obras de reparación edilicia, puesta en valor y ampliaciones en más de 120 escuelas de Quilmes.