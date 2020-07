La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó u extenso reportaje radial donde se refirió a la “marcha anticuarentena” de ayer, como la definió, y refiriéndose a la oposición, señaló: “Hoy más que nunca les pedimos compromiso, solidaridad y prudencia a ese sector de la oposición que está promoviendo eso”.

“Esta idea que los encontró, que los unió, que son ‘anticuarentena’, representa que son ‘antidemocráticos’ -agreó la Jefa Comunal-. Y lo que creo es que no hay que cargar responsabilidad sobre esas personas que salieron confundidos, mareados a manifestarse. Que ponen en riesgo sus vidas y también las de sus familias en medio de una pandemia. Hay que hacer cargo a quienes promueven y generan este tipo de manifestaciones. Tanto (Mauricio) Macri, como (María Eugenia) Vidal y (Patricia) Bullrich, son ellos profundamente antidemocráticos. De hecho en algún momento han reivindicado a la dictadura militar, han negado los desaparecidos, siendo gobierno han estrechado vínculos con Guaidó, reconocieron como presidenta al gobierno de facto de Bolivia. Ellos son profundamente antidemocráticos”.

La dirigente kirchnersta fue más allá, al señalar en declaraciones radiales a El Destape, que “que en este momento, con la irresponsabilidad que los caracteriza, quieren disimular el fracaso que ellos fueron como gobierno. Macri tuvo la posibilidad de gobernar y poner en práctica el neoliberalismo que él representa, y dejaron el país con la mitad de la gente en la pobreza. Como su gobierno fue tan malo quieren, lamentablemente, que a este gobierno también le vaya mal. Y todo esto en medio de una pandemia. Nosotros fuimos oposición hace menos de un año y ejercimos las diferencias dando debates serios en la Cámara Diputados de la Nación. Ejercimos las diferencias de manera constructiva. No ejercimos las diferencias incentivando al odio, incentivando la división de los argentinos. Debemos llamarnos a la reflexión y poder construir un camino distinto en la Argentina. No se puede incitar a la violencia, promover el odio como lo está haciendo hoy Macri, Vidal y Bullrich”.

MAS FRASES POLITICAS PICANTES DE LA JEFA COMUNAL DE QUILMES