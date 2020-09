La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvo una videoconferencia que encabezó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto con su ministro de Salud, Daniel Gollan y jefes comunales del conurbano, en la que el Mandatario provincial, luego de reunirse con su Comité de Expertos, actualizó los datos de la situación epidemiológica y las medidas que se están analizando para la próxima etapa de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

“Nos reunimos con Axel Kicillof y Daniel Gollan para evaluar el estado de situación de la pandemia en la provincia y coordinar las próximas acciones a desarrollar. Como todos sabemos, los casos siguen en aumento y esto nos está dejando al borde de una crisis en la atención del sistema de salud. Solo con la solidaridad de los vecinos y vecinas vamos a poder evitar que se produzca esto. Seamos responsables”, afirmó Mayra.

En ese marco, Kicillof aseguró: “Como Gobierno provincial vamos a seguir asistiendo a todos los intendentes con los gastos que implica esta emergencia sanitaria”, tras adelantar una nueva transferencia de fondos por 1.500 millones de pesos para gastos vinculados a la pandemia, que será formalmente anunciada en los próximos días.

El Mandatario explicó que los casos de COVID-19 que antes se concentraban en el AMBA ahora “avanzaron hacia el interior del país y de nuestra provincia” y agregó que “aunque no hay un colapso del sistema, la situación es muy frágil, y hoy nos toca cuidar a los vecinos y vecinas para evitar más contagios”.

“Estoy seguro de que el camino de trabajo coordinado que venimos recorriendo contribuye a que la enfermedad no haya desbordado nuestro sistema de salud”, aseguró el Gobernador en las videoconferencias que mantuvo esta tarde con expertos e intendentes.

Por su parte, Gollan ratificó que “el crecimiento global de casos se está produciendo a expensas de un incremento en el interior de la provincia”. Además, el Ministro destacó la necesidad de continuar con los cuidados porque “ahora tenemos el horizonte de la vacuna, y debemos preservar las vidas y cuidar a los grupos de riesgo”.

En tanto, los expertos advirtieron que “se está transitando una meseta en niveles muy altos” y que la “naturalización de la enfermedad no es positiva porque lleva a disminuir los cuidados”. En este sentido, destacaron la necesidad de que “la ciudadanía tenga conductas más responsables para evitar un aumento de contagios”.

Para finalizar, los intendentes ratificaron la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta con la Provincia y destacaron el esfuerzo que los trabajadores esenciales están realizando para contener la pandemia.

“El sistema de fases que estamos llevando adelante está funcionando bien, en el marco de una enfermedad que no conocemos y todos los días nos obliga a afrontar situaciones nuevas. Podemos tener distintas visiones sobre algunas cuestiones pero con paciencia y con prudencia, continuemos coordinando y trabajando juntos”, expresó Kicillof al cierre de la teleconferencia con los jefes comunales.

Acompañaron también al Gobernador, la vicegobernadora, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Gobierno, Teresa García, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Integraron el Comité de Expertos: Jorge Rachid; Cristian Panigadi; Juan Manuel Carballeda; Rosa Bologna; Susana Ortale; Elisa Estenssoro; Irene Pagano; Leonel Tesler; Víctor Romanowski; María Ana Huergo; Guillermo Docena; Guillermo Durán; Sebastián Uchitel; Jorge Aliaga; Sabino De Leo; Ezequiel Álvarez; María de los Ángeles Conti; Rodrigo Quiroga; Alberto Kornblihtt; Tomás Orduna y Daniel Feierstein.

Por parte del Ministerio de Salud bonaerense, estuvieron presentes el director de Gestión del Conocimiento, Mario Rovere; la directora de Epidemiología, Teresa Varela; la subsecretaria de Gestión de la información, educación permanente y fiscalización, Leticia Ceriani; la médica infectóloga, Soledad González; y la asesora, Laura Muñoz. También participaron el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Federico Agüero; y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Carlos Naón.