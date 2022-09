“Gracias por el compromiso, la solidaridad y el amor”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en la entrega de diplomas y menciones a los trabajadores de salud, en reconocimiento a su labor en la pandemia, así como a las instituciones que prestaron sus instalaciones para la histórica campaña de vacunación.

En el Teatro Municipal, y acompañada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la Intendenta señaló que “gracias a nuestro secretario de Salud (Jonatan Konfino) y a todo el equipo de la Secretaría, por tener la iniciativa de poner en valor a los casi 800 trabajadores y trabajadoras de las postas de vacunación y a cada una de las instituciones que fueron parte de esta gran red de trabajo y de solidaridad, que nos permitió afrontar la pandemia, y demostrar también, sobre todo en estos días, que a pesar de los profetas del odio, la mayoría de nuestra población se ha vacunado gracias a este gran trabajo conjunto, empático, solidario y con amor que ustedes han realizado”.

Seguidamente, Mayra destacó el rol del Estado: “Todo fue posible también gracias a un Estado presente, que trabajó día y noche para conseguir esas vacunas, para que no nos faltase el equipamiento, para poder realizar obras, en pocos meses, y ampliar nuestra infraestructura sanitaria, por ejemplo, con las nuevas camas de terapia intensiva y de internación de la UPA (Unidad de Pronta Atención) Nº 17, de Bernal Oeste. Sufrimos mucho, todos y todas, en la pandemia. Si no hubiésemos transformado todo ese dolor y esa angustia en organización, en fuerza y en más amor para salir adelante, no lo hubiéramos podido hacer. Así que gracias por el compromiso, la solidaridad y el amor”.

Para cerrar, la Intendenta indicó que “este momento se trata de reconocer, de poner en valor, y también de seguir planteando a futuro cómo construimos un modelo de gestión de salud comunitaria, que tiene que ver con estar al lado de nuestros vecinos, ir a buscarlos, hacer muchísimo más territorio del que hacemos, eso es lo que no podemos perder”.

Por su parte, Kreplak dio unas palabras de agradecimiento y, en línea con Mayra, habló sobre el Estado presente: “Gracias a la Intendenta por haberme invitado a participar de este acto hermoso, muy emotivo, y gracias a ustedes por estar acá, por el trabajo enorme, pero además por tomarnos el tiempo de encontrarnos para reflexionar sobre lo que hicimos y también para celebrarlo. La campaña de vacunación fue tan fuerte, como una salida desde la construcción de lo posible, para generar el encuentro, el abrazo, el cuidado, la empatía, la solidaridad y el amor. Eso pudo suceder porque tenemos un Estado fuerte”.

En tanto, el secretario de Salud local, doctor Jonatan Konfino, dijo que “aquí está representada toda la comunidad sanitaria quilmeña que estuvo trabajando a destajo en 2020, 2021 y 2022, primero para detectar los casos, para trabajar mucho en prevención, y luego para fortalecer una histórica campaña de vacunación, que ya lleva un millón y medio de vacunas aplicadas”.

En la jornada participaron representantes de las 19 instituciones que prestaron sus instalaciones para albergar las postas de vacunación contra el COVID-19 en el distrito: Hospital Isidoro Iriarte, Hospital Eduardo Oller, Escuelas Nº 41 y 61, UGL 37 (PAMI), Centro de Salud SUTEBA de Quilmes, Centro de Emergencias Quilmes, Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio, Licencias de Conducir, UNQ, UPA 17, Estadio Centenario del Quilmes Atlético Club, CIC La Paz, Sindicato del Plástico, Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes, Parque de la Cervecería, Colegio San Jorge, Sociedad Italiana Fratelli y Club Atlético Argentino de Quilmes.