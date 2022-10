Activa políticamente, también en las redes, este martes la intendenta Mayra Mendoza recomendó una nota realizada a Teresa García en AM 750 y levantada en Página/12. "Si no sabes por dónde es, buscá lo que dice @Tere GarciaOK, dijo Mayra. Y García lo resumió así: "Las PASO no sirven para direccionar dirigentes. Es una encuesta grande. Antes de las PASO hay que tener un criterio de selección de candidatos".

García fue contundente: "Si Alberto Fernández quiere ir a una PASO está bien, pero la sociedad ya le dijo que no".

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos aseguró además que en territorio bonaerense evalúan qué hacer con las primarias y advierten que a nivel electoral "sin Provincia no hay Nación".

Teresa García analizó el armado electoral del oficialismo para el 2023 y aseguró que se debe tener un "criterio de selección" de candidatos que garantice que se presenten los mejores.

Sobre el presidente Alberto Fernández, dijo: "No tengo idea cual es su voluntad. No sé qué es lo que quiera hacer. Las PASO no sirven para direccionar dirigentes. Es una encuesta grande. Antes de las PASO hay que tener un criterio de selección de candidatos", señaló, en la misma línea de Máximo Kirchner, cuando dijo que "para un oficialismo, que su Presi-dente vaya a PASO con otros competidores es, cuanto menos, extraño".