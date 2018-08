Mega Festival y duro comunicado de la comunidad educativa de Avellaneda.

Un documento de alumnos, centros de estudiantes y docentes de la ciudad de Avellaneda que dará mucho que hablar

En tiempos en los cuales las políticas del país se encuentran dirigidas por las grandes corporaciones y el Fondo Monetario Internacional, los derechos sociales básicos como la Educación Pública, solo terminan siendo una variable de ajuste más.

Al cumplirse más de dos años y medio del gobierno de CAMBIEMOS, conducido por Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal, vemos como la Educación Pública se ha deteriorado como nunca en nuestra historia, sin dinero para infraestructura, el incumplimiento de la Ley Nacional de Educación, la derogación de la Paritaria Nacional Docente, las modificaciones de los planes de estudio para responder a lo que supuestamente el “mercado necesita”. Todas medidas que fueron acompañadas de una estigmatización y ninguneo hacia la Comunidad Educativa organizada en sus gremios y Centros de Estudiantes.

Toda la Educación Pública de la ciudad de Avellaneda, convocada en este festival se ve afectada de manera directa por este plan estratégico, que no es más que destruir para siempre el pensamiento crítico de la clase trabajadora y formar sujetos que como dijo el anterior Ministro de Educación y actual Senador de CAMBIEMOS por nuestra Provincia, Esteban Bullrich “sujetos que podamos adaptarnos a vivir en la incertidumbre”.

Todas estas cosas se ven reflejadas en cada lugar de nuestra Comunidad, es por eso que nosotrxs denunciamos que:

Los estudiantes secundarios:

Reducción de horas y contenidos-

Sobrepoblación en algunos cursos y cierre de otros

La desaparición del programa conectar igualdad

La falta de cupos alimenticios para nuestros comedores

Incumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral

La destrucción de los planes de estudios de la Secundaria Técnica.

Y producto de las medidas económicas y sociales, cada vez más nuestros propios compañeros vienen sin comer a la escuela; las fotocopias y los apuntes son imposibles de comprar. Estas medidas afectan en nuestras casas, vemos como nuestros familiares se quedan sin laburo y por eso nos vemos forzados a salir a buscar un trabajo para ayudar en casa, dejando nuestro secundario incompleto.

Los estudiantes terciarios:

La reducción de las comisiones.

La infraestructura de nuestros establecimientos.

La implementación del Boleto Gratuito (no implementado para estudiantes terciarios desde diciembre de 2015)

Módulos/Horas-cátedra para no cursar hacinados ni dejar estudiantes afuera.

Financiamiento específico para la educación artística (es un proyecto de ley que se está elaborando desde el FEA, de la modalidad y para todos los niveles)

Además, debemos convivir con la incertidumbre de una reforma en los niveles terciarios, que está próxima a realizarse en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, con la unificación de las carreras terciaras, la desaparición de algunas, la baja de matrícula para ingresantes; en resumen: la precarización de la educación superior, la Unicaba. Como integrantes del colectivo estudiantil, esto no puede pasar desapercibido.

Los Docentes:

Aumento paritario que se adecue a la inflación y no nos siga sumergiendo en la pobreza

Condiciones de trabajo necesarias para no morir.

Respeto al cumplimiento de la leyes nacionales y provinciales de educación y no aceptamos la precarización de nuestro trabajo

Los docentes somos pacientes. Sabemos que nada se construye en un día y continuamos con nuestras convicciones firmes sabiendo que no firmaremos una paritaria a la baja. Por eso, le decimos a la gobernadora que se haga cargo de la educación.

Los universitarios:

Ejecución presupuestaria que el gobierno le adeuda a nuestra universidad

Aumento de las partidas para las Becas Nacionales, y la correcta implementación del Boleto Estudiantil.

La no precarización del Plan PROGRESAR

Paritarias docentes universitarias y aumento de salarios para trabajadores docentes. El gobierno mantiene una oferta del 15%, en un contexto que anticipa una inflación no inferior al 35% para el año 2018.

Aumento salarial para no docentes y reapertura de paritarias.

Como consecuencia de la política del gobierno que considera a la educación como un gasto, se verifica que se ha intensificado los índices de deserción debido a la política económica de ajuste e inflación descontrolada. En particular, en las Universidades del conurbano, el gobierno pretende fracturar el vínculo de las clases populares con las universidades, una relación que se ha construido con años de esfuerzo y trabajo, que desmienten las afirmaciones de María Eugenia Vidal acerca de que quienes nacen en hogares pobres “no llegan a la Universidad”.

Por todo lo enumerado queremos reiterar que Los gobiernos Nacional y Provincial no hacen más que perpetuar un sistema que favorece altamente a los sectores más poderosos, tanto internos como extranjeros, a costa del trabajo del pueblo argentino, deben recibir de parte de toda la Comunidad Educativa de Avellaneda y del país un enérgico y masivo repudio.

Hoy, docentes, no docentes y estudiantes, la Comunidad Educativa en su totalidad, debemos encabezar una lucha conjunta en defensa de la educación pública contra el vaciamiento institucional, académico e interpersonal, siendo conscientes del papel transformativo que poseemos

Entonces cuando la Educación está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Por eso en Avellaneda, decidimos defenderla.