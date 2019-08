Por carta al gerente de Asuntos Regulatorios de Metrogas, Alejandro Comuzzi, el defensor de Pueblo, Adrián Carrascal, reclamó a la empresa que detalle cuáles fueron los afectados y a quiénes debieron refacturarle por la eliminación “errónea” de la tarifa social a los usuarios. Si en 10 días la controvertida empresa no responde será denunciada en el ENRE.

En varios párrafos de la nota enviada horas atrás, se pide que se “remita información sobre las modificatorias efectuadas por la Empresa distribuidora de gas en relación a la facturación y re-facturación en los periodos de febrero y abril”. Párrafo que agrega que cuya medición difirió de lo facturado dado la “inclusión” de usuarios que no contaban con la tarifa social”.

Ante esta situación, la Defensoría le reclama a Metrogas el listado y detalle de los usuarios de la ciudad afectados por ese “error” en el descuento de la tarifa social, y solicitan que exponga si se facturó en forma retroactiva.

El ultimátum está. Si en los próximos 10 días Metrogas no responde cuántos vecinos son afectados, el monto, y cómo lo van a devolver a los usuarios, se denunciará el hecho en el ENRE.

Así, la oficina que comanda Carrascal busca respuestas concretas por parte de la cuestionada Metrogas ante la quita por “error” de la tarifa social a vecinos de Quilmes y Avellaneda.