En un coqueto bar de Bernal Centro se reunieron este jueves a charlar cuatro importantes referentes de Juntos. El ex intendente y diputado provincial, Martiniano Molina, y los concejales de Juntos, Guillermo Galetto, y Ignacio Chiodo, y el edil del radicalismo, Fernando Pérez. Si bien no dejaron trascender los motivos puntuales del encuentro, se supo por colaboradores de uno de los concejales que "hacía varios días que no coincidían los cuatro, y trataron temas de la agenda legislativa local y provincial". Asimismo quisieron empezar a e ir delineando el año, que hasta aquí se ha mostrado muy poco activo desde lo político.

Foto (archivo)