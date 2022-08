El ex intendente quilmeño y actual diputado provincial, Martiniano Molina , consultado por este medio sobre los dichos de Mauricio Macri sobre que se trató de un "invento político" y que "no sabe gestionar", señaló que pudo haberse tratado de una "operación y haber venido de “sectores de la propia coalición que quieren hacer daño, siendo después usado por los replicadores del kirchnerismo”.

El ex Jefe Comunal de Quilmes agregó que "hablé primero con Darío Nieto, y con Mauricio. Me garantizó que él no había dicho eso, que no era cierto". Es más, Molina añadió que en breve esto "quedará aclarado", no descartando una visita en las próximas semanas del ex presidente Macri al distrito.

"Si algún dirigente quiere esmerilarme o desgastarme, les digo que para sacarme de la cancha a mí me van a tener que pegar un palazo en la cabeza, un tiro en el medio del pecho, porque yo tengo un compromiso con los quilmeños, y entiendo que estas cosas son lamentables en la política", le expresó a El Suburbano.

Para finalizar, Molina señaló: "Les puedo asegurar que en breve se van a terminar todas estas pavadas, en breve se corta con todo esto", finalizó expresando el dirigente PRO a la consulta de este medio.

Políticamente, cabe decir que Molina quiere volver a ser candidato 2023, de la mano de Diego Santilli para la gobernación bonaerense y de Horacio Rodríguez Larreta para presidente.