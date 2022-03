La diputada nacional Mónica Litza se refirió a los conceptos relativos a las relaciones con el FMI vertidos en el mensaje que el presidente Alberto Fernández dirigió a todos y todas durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación para el año 2022.

“Vamos a acompañar en el congreso el acuerdo con el FMI. Sin ajuste, sin reforma previsional ni laboral, sin tarifazos, y sobre todo con crecimiento, este acuerdo con el FMI es resolver un problema enorme que heredamos y defender los intereses de las y los argentinas y argentinos.”

“Lo que nos tiene que obsesionar es crear trabajo. Sostener la recuperación económica para que la mejora en el nivel de actividad llegue a los bolsillos de los y las trabajadoras. Y nos guste o no, acordar con el FMI una forma razonable de afrontar la monumental deuda que tomo el gobierno anterior, es una condición necesaria para sostener la recuperación económica. Condición necesaria, pero no suficiente. Por eso celebro que el presidente se haya comprometido a que el acuerdo con el FMI sea con crecimiento, sin ajuste, sin reforma previsional, sin reforma laboral, sin tarifazos.”

En cuanto a la postura de un sector de la oposición que decidió retirarse del recinto, Litza nos compartió su reflexión: “Es una pena. Creo que es una actitud que no contribuye a la búsqueda común de soluciones para quienes nos votan, eso es la democracia, en definitiva.”

“Lo que más lamento es que ahora vamos a estar todos atentos a ese incidente y no prestamos atención a la actitud profundamente democrática y republicana de este gobierno que decidió dar intervención al Congreso en un tema tan sensible como la deuda externa, y que lo diferencia positivamente no sólo del gobierno anterior sino de muchos otros gobiernos. Cada vez que la Argentina terminó más empobrecida por el endeudamiento externo, fue sin el congreso.

“Cómo bien dijo el presidente Fernández, no existen soluciones individuales sino construimos soluciones colectivas. En esto creemos los peronistas, para construir esas soluciones hacemos política y militamos y el Congreso es el ámbito institucional para que los representantes del Pueblo, de todo el Pueblo, busquemos esas soluciones colectivas con dialogo, escuchándonos, buscado opciones de beneficio colectivo. Retirarse del recinto por una sensación emocional producto de escuchar algo que no les gustó no es el camino para encontrar esas soluciones colectivas.”