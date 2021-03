En diálogo con AgenciaSuburbana, la vicepresidenta del Correo Argentino y directora de ProyectAR, la avellanedense Mónica Litza, fue clara al referirse al rol de los partidos políticos y la importancia que tiene la capacitación académica en la formación dirigencial.

-¿Qué rol cree que tienen hoy los partidos políticos y por qué el Frente Renovador insiste con una escuela de gobierno?

-El rol de los partidos políticos sigue siendo muy importante para la organización de la democracia. Cumplen una función articuladora muy importante. La cuestión es que los partidos no pueden ser sellos meramente electorales.

Tenemos que dejar de pensarlos como herramientas que solo son útiles en tiempos de elecciones. Desde el Frente Renovador pensamos todo lo contrario. Estamos convencidos que son espacios que hay que revitalizar, que hay que abrirlos, oxigenarlos, darles vida, movimiento, enriquecerlos. En esa sintonía, una escuela de gobierno es clave, central. Pero fundamentalmente una escuela de gobierno y políticas públicas como ProyectAR, abierta, plural, diversa, paritaria y federal.

-¿Qué desafíos se plantea como directora de ProyectAR?

Es un rol muy importante que me toca desempeñar. Así lo entiende también Sergio Massa quien no solo participa activamente en todas las actividades de la escuela por ser el presidente del Consejo Académico sino que está convencido, y así lo ha expresado, que todos los dirigentes y militantes del FR que aspiren a ocupar alguna función, sea legislativa o ejecutiva, deben pasar por la escuela de gobierno. Es una condición indispensable y no es caprichosa, sino que surge del convencimiento de que los líderes del futuro deben ser los que aprenden todo el tiempo. Es una situación que se da en el mundo. Los nuevos desafíos de estos tiempos requieren conocimiento, apertura, y de aprendizaje permanente.