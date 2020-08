“Yiyo ” era un tipo apasionado, así hablaba, trabajaba, contaba sus anécdotas, e imaginaba sus ideas y proyectos; siempre tenía uno a mano. Muchas veces con desparpajo, pero siempre de manera sanguínea y frontal. Así vivía y trabajaba.

El lunes 17, José Luis Fiezzi, murió luego de una agonía de varios días al enfermarse de COVID19, ese virus que muchos ignorantes prefieren minimizar. “Yiyo” era un paciente delicado, y su condición de diabético e hipertenso le jugaron en contra.

Fue dirigente político, empresario y un hombre de medios, y a todo lo que hacía le ponía la misma garra. La misma que le puso a su último tuit, once días antes de morir:

“Yo era uno de los imbéciles que creía que el Virus no era para mí…de los que estaba en contra de la cuarentena…hay que estar tan cerca de la muerte…casi tutearla..si no fuera por el Hospital El Cruce no la cuento…y todavía no salí…hagamos otro esfuerzo por favor”.

No le alcanzó. A los 60 años se fue al Cielo. Nuestra condolencias a sus familiares y seres queridos.