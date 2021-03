Sin dudarlo, el intendente de Berazategui Juan José Mussi convocó a una “sana” competencia electoral durante la Apertura de Sesiones 2021. En su discurso enumeró las acciones que desarrolló el Municipio, en el que resaltó la gestión del área de Salud durante la pandemia, y también la de Desarrollo Social. Asimismo, enumeró las obras que se desarrollaron, haciendo hincapié en los pozos de agua. Otro de los temas que abordó fue el de la inseguridad, donde anunció la llegada de prefectos a la Ciudad y además remarcó que la Policía no es municipal.

“En un año electoral, convocó a todos a una sana competencia, a convivir en esta democracia que tantas vidas nos costó. Busquemos ganar las elecciones con mejores propuestas; si lo queremos hacer lastimando al adversario circunstancial, el perjuicio es para el que nos necesita. Dejemos de lado la grieta en nuestro Berazategui”, recalcó Mussi.

Sobre el 2021, el jefe comunal señaló que “ha sido un año difícil, un año donde recibimos solidaridad desde lugares impensados. Pero también miserias humanas que parecían desterradas”. Inmediatamente enfatizó: “Soy de espalda ancha y cuero duro, pero me gusta mucho más ser el Intendente de brazos abiertos”.

En el recinto hubo ediles, funcionarios del Gabinete municipal e invitados especiales, mientras que representantes de distintas instituciones berazateguenses participaron de la ceremonia a través de la plataforma Zoom. Del mismo modo, los ciudadanos pudieron seguir la apertura en vivo por las redes sociales de la Municipalidad y del Intendente. Es así que la sala virtual institucional contó con 100 invitados multisectoriales; y a la vez, hubo otra sala online para 300 representantes de movimientos sociales e instituciones.

El Intendente afirmó: “Asumí por primera vez como Intendente con 47 años. Lo hacía plagado de ilusiones personales por cambiar Berazategui. Gran parte de esas utopías se cumplieron y generaron reelecciones personales o de candidatos relacionados con nuestra línea política”. Y, a continuación, agregó: “A fines de 2019 accedí a mi quinto período como Intendente, también plagado de ilusiones. Hicimos la apertura de sesiones en el 2020 sin pensar que a pocos días el mundo viviría una de las peores experiencias de los últimos años. Llegó la pandemia y con ella la era del barbijo, el alcohol y el aislamiento. En este contexto transcurrió el año pero, a pesar de todas las dificultades y contando con el apoyo del Gobierno nacional y del Gobierno provincial, hicimos mucho”.

“Llegábamos para completar los logros de gestiones exitosas del anterior intendente municipal Juan Patricio Mussi. Terminaba una gestión nacional y provincial que no fueron buenas para Berazategui. La nacional, porque había hecho crecer la desocupación, la pobreza y la indigencia. La provincial, porque nos mostró los recursos que pasaban por encima de Berazategui y anclaban en Quilmes, con un Intendente de su color político. En este contexto transcurrió el año 2020, pero con todas las dificultades hicimos. Hicimos lo que voy a enumerar en este momento”, dijo.

De esta manera, Mussi destacó que “creamos la Dirección de la Mujer, que en unos días va a pasar a ser Subsecretaría. En un momento tan difícil, porque es cierto que la pandemia generó mucha más violencia de género, estuvimos al lado de quienes más sufrían desde nuestro Centro de Atención a la Familia”.

En el mismo sentido, enumeró lo realizado: “Lanzamos una línea de emergencia; adherimos a la Ley Micaela y al decreto de comunidades sin violencia; capacitamos a promotoras con el Programa ‘El barrio cuida al barrio’; firmamos un convenio con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, para obtener un fondo de emergencia con el fin de combatir la violencia; lanzamos la Mesa local para el abordaje de la violencia por razones de género; y firmamos el convenio del Programa Acompañar”.

“Somos el primer municipio donde el industrial, si toma mano de obra femenina, tiene un beneficio. Notamos que el pedido de trabajo por parte de las mujeres ha crecido y le tenemos que dar a la mujer el valor que tiene en la sociedad”, agregó.

Con respecto a la salud, el Jefe Comunal agradeció el trabajo hecho por el personal sanitario. “Berazategui cumplió con creces en Salud. Realizamos 67 operativos DETeCTAr, recorrimos 40 manzanas en cada uno, visitamos 45 mil hogares donde nuestro personal -con todos los protocolos- entró para detectar la posibilidad del contagio por el virus. La Secretaría de Salud realizó todo esto sin abandonar sus tareas habituales en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), el Odontológico, el Oftalmológico, el Centro de Rehabilitación Deportiva (CRD) y la Clínica Veterinaria Municipal”, detalló.

En otro punto de su alocución, hizo hincapié en que la Secretaría de Desarrollo Social “creó 10 Puntos Solidarios a los que asistían familias a comer de lunes a sábados”. “Movimientos sociales, iglesias, sociedades de fomento, clubes y centros de jubilados también estuvieron a la altura de las circunstancias, y por eso nuestro agradecimiento. Podemos decir que no hubo inquietud social en Berazategui por falta de alimentos”, señaló. En ese marco, y refiriéndose a las tareas realizadas durante la pandemia, Mussi también agradeció de manera destacada a la Secretaría de Gobierno, que “con su personal estuvieron en la calle trabajando y ayudando a prevenir en la fila de bancos, comercios, correo y vía pública en general”.

Por otro lado, Juan José Mussi destacó las obras públicas que se están llevando a cabo en la Ciudad: “La excelente relación con el Gobierno Nacional nos posibilitó que se esté realizando la repavimentación de la calle 359 entre Av. Antártida Argentina y Av. Milazzo; la pavimentación de la calle 635 entre 529 y 531 en El Pato; el desagüe de la 635 entre 529 y 534; y la restauración de baños y vestuarios del Centro de Actividades Roberto De Vicenzo. Con fondos provinciales, la construcción de la Sala de Profesores y depósitos en el Complejo Municipal Los Privilegiados; el desagüe de la Av. Vergara entre 460 A y Camino General Belgrano, que está en proceso de licitación”. Luego, subrayó: “A través del Fondo Educativo Nacional hicimos obras en 31 Escuelas de Berazategui. Y el Municipio, aún con sus dificultades, también estuvo presente haciendo bacheos de hormigón, bacheos sanitarios, obras sobre la Av. 14 y vamos a hacer dos plazas a nuevas”.

Acerca del Programa Municipal “Berazategui Recicla”, el Intendente señaló: “En el 2020 recuperamos, en plena pandemia, 1.271 toneladas de productos reciclables. Teníamos 40 Ecopuntos, y en el curso de este año vamos a tener 10 Ecopuntos más, llegando a los 50”. Además, se expresó sobre la basura: “Apelamos a los vecinos para que denuncien a quienes tiran basura en la calle. No puede ser que limpiemos un basural y a las dos horas se reproduzca. Es un atentado a la salud arrojar residuos en la vía pública. Esperemos que nuestra comunidad nos ayude”.

En otro pasaje de su discurso, Mussi se detuvo en la cuestión del servicio del agua: “En el 2020, en este mismo lugar, dije que a fines de este año íbamos a tener el 50% del problema resuelto. Con los tres pozos que hoy están llegando a cambiarle la presión y el gusto al agua en la zona de Pueblo Nuevo, estamos llegando casi al 60% de solución de los problemas del agua en Berazategui. Con aportes del Gobierno Nacional hicimos 14 pozos nuevos”. Los barrios donde se ubican son: Santa Rita, San Juan, Los Manzanos, Los Ciruelos, Güemes, CGT, Primavera, San Carlos (Sourigues), La Serranita, Pueblo Nuevo y La Porteña (en estos dos últimos 3 pozos). Entre los que se están finalizando por estos días, se encuentran los de: El Delfín, La Unión, Santa Rosa y uno más en La Porteña. Mientras que se licitarán otros 7 pozos, que serán construidos gracias al aporte del Gobierno de la Provincia en los barrios: Puerto Argentino, Río Encantado, uno más en La Porteña, San Blas, San José y San Mauro, Kennedy Norte y Villa Mitre. Y remató: “Si las circunstancias se dan parecidas, queremos llegar en el curso de este año al 90% del problema resuelto”.

Al hablar de la inseguridad, Mussi manifestó: “No quiero que confundan a la gente porque algunos, deliberadamente, nos quieren hacer cargo de la seguridad cuando no es nuestra. Nosotros, el año pasado, aportamos 22 millones de pesos para la seguridad de Berazategui, y este año vamos a pasar los 50 millones. Pero que quede claro que no mandamos a los policías”. Y aseguró: “Es cierto que hay inseguridad, no lo negamos. Tenemos confianza que es un problema que se va a resolver. Lo he reclamado y en unos días nos llegan 82 agentes de la Prefectura Naval Argentina y vamos a comprar 55 patrulleros”.

En materia cultural, el Mandatario anunció: “Vamos a empezar el segundo piso del Complejo Cultural El Patio para que en el Centro de Berazategui 700 vecinos puedan presenciar espectáculos, y vamos a inaugurar el Complejo Cultural La Humanitaria, que está prácticamente listo”. Inmediatamente, Mussi se refirió al Programa de Alfabetización, que será “jerarquizado y tendrá el status de Programa”.

Durante su discurso, también remarcó: “Muchos de los proyectos que estamos haciendo nacieron de Berazategui 2050. Es algo sumamente ambicioso que quiere llevar a la ciudad, de aquí a 30 años, a un desarrollo ordenado en todas sus facetas. Queremos que no quede nada sin tocar ni desarrollar, y cuando aparezcan los recursos en una Argentina diferente, Berazategui va a tener su proyecto para crecer en forma ordenada”.

En cuanto a la política de Tierras y Hábitat, el Intendente anunció “el traslado de barrios populares: San Blas (con inversión del Gobierno Nacional por 150 millones de pesos) y 3 de Junio (por una inversión de 800 millones).

En su discurso, Mussi no obvió recordar que Berazategui es un distrito “antihipermercado” que defiende al comercio local y, al mismo tiempo, cuida el bolsillo de los vecinos. En tanto, también trajo al presente una puja de vieja data con la empresa privada de energía eléctrica EDESUR. “Jamás hablé bien de EDESUR. Y voy a seguir diciendo lo mismo hasta que EDESUR cumpla con su deber o se vaya de la Argentina. Logramos una cautelar justamente contra ellos, durante el año 2020. A esa cautelar le agregamos 1500 nuevas denuncias hechas por los vecinos”.

Si bien el Hospital Evita Pueblo es un establecimiento provincial, el Jefe Comunal agradeció tanto el trabajo de su personal como de los directivos. Y recordó que durante los 4 años que gobernó la oposición, siempre se puso a disposición para colaborar, “pero nunca me lo aceptaron, y este año se pudieron hacer muchos trabajos tras 4 años de abandono”.