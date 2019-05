En la Sociedad de Fomento “Barrio Luz”, el presidente del Concejo Deliberante Juan José Mussi, participó de una mateada junto a la nueva Comisión Directiva. Oportunidad en la que la entidad recibió un subsidio municipal que será destinado a obras.

“Me alegra mucho que me hayan invitado a este encuentro porque todo el mundo me ha hablado muy bien de esta nueva Comisión directiva. Por lo visto, aquí se ha formado un grupo que está trabajando muy bien y por eso, seguramente, el Municipio ha decidido ayudarlos con un subsidio, para que esta Sociedad de Fomento siga creciendo”, expresó Juan José Mussi, al tiempo que les pidió a los responsables de la entidad “no aflojar en estos momentos tan difíciles para el país” y les sugirió “recurrir a diferentes alternativas para que la institución siga progresando, aún en la actual coyuntura”, como la realización de rifas, bingos o festivales.

Sobre la situación que atraviesa el país, Mussi afirmó que “el país está viviendo una crisis y Berazategui no es una isla, pero si los berazateguenses nos unimos, más allá de nuestras ideologías y colores partidarios, todo va a ser más llevadero y vamos a salir adelante, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones similares”. Y agregó: “Como todos ustedes saben, yo ya soy grande y ahora podría estar con mi familia. Sin embargo, estoy acá, junto a ustedes, porque quiero ayudar”.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Fomento “Barrio Luz”, Karina Fernández, destacó el apoyo del Municipio con este segundo subsidio entregado a la institución y se mostró satisfecha con el resultado del encuentro. “Teníamos muchas ganas de hacer esta reunión y, por suerte, pudimos concretarla. Fue una mateada muy amena, de la que participamos todos los miembros de la nueva comisión directiva y varios vecinos comprometidos con el bienestar del barrio. Con el doctor Mussi pudimos hablar de todo y nos vamos todos muy conformes, ya que hubo muchas propuestas de mejoras para el barrio y respuestas favorables para cada una de nuestras inquietudes”, destacó.

En noviembre de 2017, vecinos del Barrio Luz, que además son miembros de la Junta vecinal que cada sábado realiza jornadas de trabajo (de corte de pasto, pintura, limpieza y arreglos generales), decidieron conformar una nueva Comisión directiva para la Sociedad de Fomento del barrio, que hasta ese momento se encontraba inactiva. Desde entonces, el grupo ha desarrollado numerosas reformas y mejoras dentro del establecimiento. Tal es así que, actualmente, se ha transformado en sede de dos comisiones del Plan FinEs.