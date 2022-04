El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, presentaron líneas de financiamiento para diferentes sectores productivos. Además, recorrieron e hicieron entrega de créditos a las empresas COARDEL y Lavadero Berazategui en el Parque Industrial Plátanos (Av. Milazzo N° 3251). A través de esta ayuda económica, las Pymes podrán mejorar sus instalaciones y adquirir equipamientos para generar nuevas líneas de producción.

Asistieron a la presentación de las nuevas líneas de financiamiento, también, la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME en SePyME, Laura Tuero; los directores Nacionales de Desarrollo Institucional Productivo, Natalia del Cogliano; y de Desarrollo Regional y Sectorial, Leandro Mora Alfonsín, así como el secretario de Trabajo de la Municipalidad de Berazategui, Juan Manuel Parra e integrantes de Cámaras representativas, PYMES, cooperativas, emprendedores y productores del partido.

"La historia de Berazategui está ligada a su relación especial con la industria, que siempre nos acompaña", destacó Mussi. "Las nuevas líneas de crédito van a ayudar al sector productivo y los trabajadores. Queremos que se difundan estas cosas, que se dieron muy pocas veces en los últimos años en Argentina, para salir de algo tan difícil como una pandemia y los 4 años anteriores, donde de ninguna manera los sectores productivos fueron los privilegiados".

Y agregó: "El trabajo es un generador permanente de desarrollo social. Agradezco infinitamente al Gobierno nacional y valoramos mucho este trabajo y lo que da la industria y la producción. Entendemos que esta es la mejor manera de pelear contra las dificultades económicas. Estoy en contra de los planes; lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Me pone muy contento que el Presidente dijo estos últimos días que no va a dar más planes; se enoje quien se enoje, esa no es la forma de salir adelante. El trabajo es lo que nos permitirá salir adelante, no hay otra alternativa".

Seguidamente, Merediz expresó: "Tuve la posibilidad de venir muchas veces a Berazategui y eso tiene que ver con lo que es esta ciudad en términos productivos e industriales, con el Intendente y el equipo de trabajo que tiene el Municipio. Nos pone muy contentos venir y poner en marcha las herramientas que los empresarios de Berazategui pueden utilizar, las líneas de trabajo y de crédito. Este es un distrito de Pymes en Argentina. Conozco su compromiso en situaciones muy difíciles. El Gobierno nacional, junto a las provincias y los municipios, seguirá trabajando con el sector privado; esa es la clave para poner en marcha los apoyos, los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), los créditos y demás".

Asimismo, sumó: "En estos dos años de Gobierno, en Berazategui hemos puesto en marcha más de 4350 créditos, más de mil millones de pesos que invertimos de manera conjunta para seguir dinamizando el comercio y la industria local. Argentina viene reactivándose. El año pasado creció más del 10% por el esfuerzo del Gobierno nacional y de los empresarios que se esforzaron por cuidar los puestos de trabajo".

"Vamos a presentar muchísimas líneas de crédito y nadie las toma si no está pensando en crecer", subrayó el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación. Y garantizó: "Nuestra agenda de trabajo es estar al lado de ustedes, de un Intendente que tiene 12 y próximamente 13 parques industriales que planificó estratégicamente, tal como el desarrollo y orden territorial del Municipio, para que las empresas crezcan. Mi agradecimiento permanente por el esfuerzo que han hecho y mi compromiso con ustedes para seguir trabajando, para que la Argentina esté de pie".

Daniel Rosato, titular del Parque Industrial Plátanos, resaltó: "Se han entregado ANR (Aportes No Reembolsables) a dos empresas. Esto es muy importante. El Gobierno está apostando a la industria nacional y, especialmente, a las Pymes. Esto genera confianza y previsibilidad. En Argentina hay una política industrial que acompaña a las Pymes, que deja por delante un camino de crecimiento para recorrer", finalizó.

Participaron en la presentación de las nuevas medidas nacionales de apoyo al sector productivo, los secretarios municipales de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti; de Salud Pública e Higiene, Dr. Pablo Costa; y de Servicios Públicos, Sergio Faccenda; así como el director ejecutivo del Programa Berazategui 2050, Hugo Guerrieri; la titular de la Secretaría Privada, María Del Carmen Flores; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marcelo Romio; y la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat, Lucía Vega.