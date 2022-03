El intendente municipal, Juan José Mussi, inauguró el 49° período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui. Durante su discurso, enumeró las acciones desarrolladas por el Municipio en 2021, destacando fundamentalmente lo realizado en materia de salud frente a la pandemia, las medidas implementadas para mejorar el servicio de agua potable en todo el distrito y la gran inversión en obra pública -con números récord a nivel local-. Además, brindó detalles sobre sus principales objetivos para este 2022.

Ante un auditorio multisectorial pero reducido -dado que se cumplieron todos los protocolos sanitarios contra la pandemia de COVID-19-, en uno de los tramos más emotivos de la ceremonia se realizó el izamiento de las banderas a media asta en homenaje a la exconcejal Leticia Seliman, quien falleció en febrero a sus 79 años. Luego, el Intendente solicitó un minuto de silencio en nombre de la comunidad ucraniana, que está sufriendo los embates de la guerra.

Mussi agradeció el importante acompañamiento de los Gobiernos Nacional y Provincial, así como el de las industrias locales. También felicitó al personal de salud y educación por su labor y compromiso durante la pandemia. "Muchos industriales y comerciantes donaron elementos y les agradezco infinitamente en nombre del pueblo de Berazategui. Estuvieron a la altura de las circunstancias y también el resto de la comunidad, que comprendió la situación e hizo algo trascendente: aceptó, en su mayoría, la vacuna contra el COVID-19. Berazategui está en pie, pero nos necesita a todos", sostuvo el Intendente.

Con relación al tema del agua, el Jefe comunal hizo hincapié en todas las obras que se vienen desarrollando en la ciudad para brindar un mejor servicio. "Construimos 32 pozos de agua nuevos, renovando 6.500 metros de cañerías obsoletas en el Centro de Berazategui; reacondicionando las cisternas de la Plaza La Paz y Parque Pereyra; instalando tableros de telemetría en 30 pozos; 10 sensores de caudal y presión y una nueva planta de bombeo. Sourigues y el barrio 6 de Enero ya tienen cloacas. Se encuentran en licitación 4 pozos de agua y un tanque de altura para el barrio Néstor Kirchner", resaltó entre otras obras relacionadas al suministro de agua.

"Construimos 23 corredores escolares seguros con iluminación led, domos y cámaras en distintos barrios de Berazategui; también colocamos luminarias led en avenidas, plazas y Polideportivos; realizamos 170 obras en Escuelas junto al Consejo Escolar (HCE); y estamos construyendo 4 establecimientos nuevos. Desde la provincia de Buenos Aires y con el aporte de nuestro HCE se invirtieron 1.091 millones de pesos, un hecho histórico para las Escuelas de Berazategui", indicó.

Y prosiguió: "Estamos poniendo en condiciones el futuro Centro de Formación Laboral en La Serranita, con una inversión de 20 millones de pesos; mejoramos caminos rurales de El Pato y Pereyra en 10 Kilómetros, por una inversión de 20 millones de pesos; impulsamos un Parque Industrial Tecnológico, ya en desarrollo, algo importantísimo para el futuro de nuestra ciudad y tenemos un nuevo régimen de promoción industrial por el que se otorgan más beneficios especialmente para los que tomen personal femenino".



Además, Juan José Mussi recordó: "Compramos 55 patrulleros y 15 motos para la Policía; 14 camiones compactadores; 5 retropalas; 6 camiones volcadores y 6 generadores eléctricos; y estamos construyendo una estación municipal de carga de líquidos combustibles destinada a nuestra flota vehicular, que generará un ahorro del 15%".

Y continuó: "Junto al Gobierno de la Nación se otorgaron 22 mil pesos por cada trabajador a las Pymes, en pandemia, por el Programa Repro II; así como microcréditos a los pequeños productores".

Asimismo, afirmó "Presentamos 1.609 denuncias contra Edesur; 129 contra Metrogas; 358 contra Telefónica; y 53 contra Telecom; y se iniciaron 1440 causas contra Edesur".

También, el Intendente resaltó otro eje de la gestión: "Sostenemos 28 disciplinas deportivas y este año se iniciará un torneo de fútbol femenino que va a llevar el nombre de Evita Capitana, con 1.800 inscriptos". Durante su discurso, Mussi indagó si estaba mal lo que se había hecho en materia deportiva, y se preguntó: "¿Está mal que pongamos en valor la pileta de natación de Maltería, con una inversión de 36 millones de pesos? ¿Está mal que tengamos 3 playones multi deportivos en Ducilo, Pueblo Nuevo y Puerto Argentino, por 33 millones de pesos?".

Por otra parte, destacó la entrega de subsidios "del Gobierno bonaerense y municipal, por 21 millones de pesos, a instituciones que durante la pandemia debieron mantener sus espacios; seguimos con los cursos de capacitación en 22 talleres para 3.330 alumnos; inauguramos 9 obras en instituciones y ya tenemos 6 más terminadas que todos pueden visitar".

El Intendente destacó que el Municipio cuenta con espacios de producción, como una bloquera (que confeccionó 30 mil bloques y 17 mil ladrillos); una carpintería (que realizó 524 muebles); y un taller de costura (que elaboró 65.328 prendas).

Durante su discurso, el Jefe comunal recordó que el Municipio cuenta con "44 Ecopuntos del Programa Berazategui Recicla y que este año se sumarán 3. Gracias a estos espacios de reciclado, durante 2021 logramos reducir 3.700 toneladas de residuos del total que llevamos a la CEAMSE".

"Creamos la Subsecretaría de Juventudes; la de Culto y Derechos Humanos; y la de la Mujer", destacó Mussi. Y en cuanto a la gestión cultural, afirmó: "Se inauguró el Complejo La Humanitaria en Hudson, algo que nuestro pueblo valora muchísimo; se está ampliando El Patio, se recuperó La Casona de la Estación de Ranelagh; se inauguró el Complejo Cultural La Calle para los jóvenes y se remodeló el Complejo Cultural Rigolleau. Además, se está construyendo el Centro Cívico, Cultural y Recreativo en Gutiérrez; seguiremos con el Programa Municipal de Alfabetización y este año -manifestó con entusiasmo- volveremos a la Feria Nacional Berazategui Artesanías, a la del Libro, a la MAE, al Bera Rock y demás eventos, porque Berazategui no va a bajar los brazos en la pospandemia".

En materia de Salud, el Intendente berazateguense destacó las acciones de los Centros especializados. En el Centro Odontológico municipal y espacios periféricos se brindaron 80 mil prestaciones; se efectuaron 6 mil cirugías simples y 397 de alta complejidad. En tanto, en el Centro Oftalmológico San Camilo se hicieron 714 cirugías de cataratas; 457 cirugías de retina; 178 cirugías menores y 2 trasplantes de córnea, que desde 2008 hasta hoy suman 40. También resaltó la labor de la Clínica Veterinaria Municipal, donde se realizaron 7.525 castraciones; se aplicaron 22 mil vacunas y se lograron 125 adopciones; así como la ardua tarea del Centro Integral de Prevención y Asistencia a las Violencias (CIPAV), que hizo posible la instalación de 760 botones antipánico. Y subrayó: "189 embarazadas con VIH, tratadas en nuestro Centro N° 8, tuvieron 189 hijos sanos".

En Berazategui "le seguiremos diciendo No a los asentamientos", exclamó. En materia habitacional, el intendente Mussi recordó que no permitirá tomas de tierras públicas ni privadas, y señaló: "Entregamos subsidios para mejorar viviendas y tenemos en marcha la entrega de créditos a 30 años para construirlas y que tengan su techo propio".

Respecto a las obras, prosiguió: "La Nación financió la pavimentación de la avenida 21, de la 359, de Camino General Belgrano -que se inicia ahora próximamente-, la avenida Los Ombúes en su totalidad y la calle 22, entre otras. El Gobierno nacional invierte en Berazategui porque sabe que aquí se hacen cosas y se hacen bien. El Gobierno de la Provincia financió la repavimentación de la avenida Milazzo y de Sabin; de la calle 39 y la 413 de Gutiérrez, así como también 5 desagües pluviales. Lo queremos agradecer". En tanto, anunció que "para 2022 tenemos programada, con el Gobierno bonaerense, la pavimentación de la calle 27 e/ 131 y Av. Dardo Rocha; de la 18 e/ Av. Vergara y Av. Dardo Rocha; de la calle 635 e/ 531 y 534 -El Pato-; y de la 163, en Pueblo Nuevo. También iniciaremos la construcción del Centro Cívico en El Pato".

Por otra parte, recordó que durante la pandemia -con fondos municipales- "se hicieron 20 plazas nuevas, repavimentamos Bustillo en su totalidad; y calles en Villa Mitre y el barrio Jacarandá". Y aseveró: "También continuaremos con el embellecimiento de las veredas de la Av. 14 en Berazategui Oeste. Se iniciarán tareas de embellecimiento en las calles 13 y 15 de Berazategui Este; y continuaremos con la repavimentación en Gutiérrez".

En cuanto a aspectos de la gestión que destacan al distrito, el Intendente describió: "No renovaremos contratos a trabajadores municipales que no demuestren apego a la cultura del trabajo, compromiso y cumplimiento en la tarea de atender bien los problemas de los vecinos. Aquí se pagan los salarios y aguinaldos en término, este es un Municipio desendeudado que aumentó los salarios en un 1% por arriba de la inflación (52% de aumento en los salarios en todos los niveles) y en el año en curso será lo mismo. Se aumentará el sueldo de los trabajadores municipales un punto por arriba de la inflación".

A continuación, Mussi declaró: "Quiero que sepan que Berazategui apoya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque consideramos que es una deuda infame, pero entendemos que no había otra alternativa". Y en ese sentido, el Intendente afirmó que quiere que la justicia investigue cómo fue la toma de la deuda.

Y expresó con firmeza: "No estamos de acuerdo con ninguna guerra, nunca lo aceptaría como médico o Intendente municipal; no estamos de acuerdo con la invasión rusa a Ucrania. Sí tengo que decir que me pareció correcta la posición de la OTAN, pero cuánto nos hubiera gustado que tomaran esa posición cuando los ingleses invadieron nuestras Malvinas". Asimismo, sumó: "Quiero que sepan que Berazategui envió víveres y elementos a Corrientes, solidarizándonos con la desgracia de los correntinos".

Finalmente, el Jefe comunal agradeció a todos aquellos que conforman el Concejo Deliberante local y convocó al diálogo. "Con discrepancias casi siempre lógicas, hemos llegado: Berazategui está en pie. Pero nos necesita a todos y yo no quiero que aquí seamos un espejo de lo que sucede en otros niveles de la política, con esa confrontación, esa grieta y ese 'todo está mal' que no puede seguir. Llamo a todos a la reflexión; seguramente todo esto que les acabo de enumerar está bien, pero para muchos debe estar mal. Y, por ahí, para algunos estará bien que nos hayan espiado, pero creo que para la inmensa mayoría está mal. Lo único que les pido es que saltemos el charco que nos separa con todos aquellos que tienen buenas intenciones. ¿O algún berazateguense puede pensar que a mis 81 años vengo con malas intenciones a gobernar este pueblo?"

En la misma línea, agregó: "Yo convoco a todos sin excepción, porque tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas mínimas que necesitan nuestros vecinos de Berazategui. Si en todos los lugares se hiciera eso, la Provincia y el país estarían mejor. Particularmente, sigo agradeciendo al Concejo Deliberante por lo hecho durante este año y quiero, si Dios quiere, repetir el año que viene este agradecimiento". Y, ante el encendido aplauso de los presentes, concluyó: "Algunos, que se quieren encaramar en la política, dicen 'Mussi está viejo'. Y yo acepto que estoy viejo, pero a ellos les digo que nada más viejo que el viento y sigue soplando".

Una vez concluido el discurso del Intendente municipal, Marcelo Romio -presidente del HCD- aseguró: "Pudimos reconocer y ver todo lo que Berazategui hace y viene haciendo. Concejales y concejalas que representamos al Frente de Todos vamos a dejar todo para que los vecinos y vecinas de Berazategui cada vez vivan mejor".

En el recinto del HCD hubo funcionarios del Gabinete municipal, invitados especiales, y representantes de distintas instituciones berazateguenses. Asimismo, aportando su clásico color y calor a la jornada, un gran número de militantes siguieron el discurso en las afueras del establecimiento.