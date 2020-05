El Intendente de Berazategui, Juan José Mussi, entregó aspiradores de secreciones a dos familias de Berazategui para que sus niños de pocos meses puedan mejorar su calidad de vida y seguir el tratamiento en sus hogares.

“Citamos a dos familias de niños de altísimo riesgo de salud, que están internados en hospitales pediátricos de alta complejidad, en el Sor Ludovica de La Plata y en el Garrahan. Ambos nacieron este año con patologías múltiples, por eso requirieron internación inmediata, y hasta el día de la fecha no podían contar con el alta porque no disponían de los aspiradores de secreciones, imprescindibles para que no sufran accidentes como por ejemplo una broncoaspiración. Ellos mismos las generan pero carecen de la capacidad de eliminar sus secreciones”, explicó Estela Valiente, directora de Materno Infantil de la Secretaría de Salud.

Diana Smith, vecina de Plátanos y mamá de Juana, a quien se le entregó el aparato, expresó: “Mi hija tiene tres meses y una cardiopatía congénita, una hipoplasia de ventrículo único izquierdo. Fue operada a los 15 días de vida y necesitará de una segunda y tercera operación, pero a raíz de esto precisó la traqueotomía. Por eso estamos muy contentos con esta entrega que hizo el Dr. Mussi, para que mejore sus condiciones de salud, ya que necesita este aspirador para vivir, para respirar; es fundamental para ella y no estaba a nuestro alcance poder comprarlo. Ella sigue en su lucha y, con ayuda de este aspirador, ya no dependeremos de préstamos del hospital”.

En tanto que Gilda Villa, mamá de Ericcson Castillo Villa y vecina de El Pato, indicó: “Mi bebé nació con malformación y necesitó la traqueotomía; va a cumplir tres meses internado en el hospital. Para poder llevarlo a mi casa necesitaba este aparato; sino debía seguir internado, porque no iba a poder respirar por su cuenta. El Dr. Mussi nos lo entregó y estamos muy agradecidos”.

Ambas familias expresaron su alegría ante la entrega de estos artefactos indispensables para mejorar la calidad de vida de sus hijos. “Gracias al Dr. Juan José Mussi, quien se enteró de estos casos e inmediatamente buscó cómo resolverlos, se pudo hacer esta compra junto con la Asociación Civil en apoyo de Entidades de Salud de Berazategui”, finalizó Valiente.

A partir de la entrega de estos aspiradores, que funcionan de forma eléctrica y manual, los padres de los niños serán capacitados para darles el uso adecuado, y Juana y Ericcson serán trasladados a sus hogares por las ambulancias del CEM (Coordinación de Emergencias Médicas) para continuar allí con los cuidados que necesitan, en compañía de sus familias, sin la necesidad de una internación hospitalaria y continuando con los controles médicos necesarios.