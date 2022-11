A 12 años de su paso a la inmortalidad del ex presidente de la Nación y del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, en un acto encabezado por el titular del Consejo del PJ de Berazategui, Juan José Mussi.

En la Plaza de los Bustos, también contó con la presencia de concejales del Frente de Todos, integrantes del gabinete municipal y militantes de diferentes agrupaciones políticas locales del campo nacional y popular.

Durante su discurso, Mussi expresó que “hoy nos toca recordar a un ciudadano que vino desde el Sur y que cambió la historia argentina. Así somos los peronistas, somos los hijos de las crisis y los padres de las transformaciones”. Asimismo, el Presidente del PJ berazateguense destacó que “a los que tuvimos la suerte de conocerlo, nos conquistó con su humildad, su discurso sincero, su forma tan especial de será”.

“Estoy convencido de que muchas de las cosas que están pasando hoy en Argentina, Néstor no las hubiera permitido. Su paso por nuestras vidas fue trascendental y providencial. El destino quiso que venga a la tierra para luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria”, continuó Mussi.

Por último, el Titular del Justicialismo local enfatizó que “todos los días me levanto y trato de interpretar y de hacer lo que haría él o lo que nos pediría si estuviera con nosotros. Esto es algo que tenemos que hacer todos: los más grandes, los más jóvenes, las mujeres, los gremios, para que no perdamos las elecciones de 2023. No podemos darnos el lujo de darle el poder al neoliberalismo y que terminen con las conquistas obreras y sociales”.