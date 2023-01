Acompañado de vecinos, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, inauguró nuevas obras de pavimentación en el barrio María Angélica. Obras, que mejoran la circulación de vehículos, se realizaron con fondos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Municipio.

"Con la inauguración de estos nuevos pavimentos, el barrio María Angélica ya no tiene calles de tierra. Esto significa mejor calidad de vida", afirmó Mussi. Y no dudó en agregar: "Vamos a seguir trabajando por más pavimentos en Berazategui, pero les pido que no aflojen y sigamos hacia adelante unidos".

Las cuadras pavimentadas corresponden a las calles 1 entre 107 y 108 A, 2 entre 107 y 108 A, 5 entre 110 A y 111, 5 entre 108 y 108 A, y 108 entre 4 y 5.

En tanto, uno de los vecinos del barrio y presidente del Club María Angélica, José Luis Romano, afirmó: "El Intendente nos prometió que iba a pavimentar todas las calles del barrio y cumplió. Por eso le agradecemos mucho. Estamos muy contentos".

Acompañando a Juan José Mussi estuvieron integrantes del Gabinete municipal.