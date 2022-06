Asì lo remarcó el intendente y presidente del PJ de Berazategui, Juan José Mussi, en el homenaje a los militantes peronistas fusilados el 9 de junio de 1956. Entre los oradores. T ambién estuvieron la presidenta del PJ de Quilmes e intendenta, Mayra Mendoza, y en representación del titular del PJ de Florencio Varela, Julio Pereyra, y del jefe comunal de esa ciudad, Andrés Watson, Mariana Corrales.

“Porque en junio de 2024 quiero venir acá a homenajear a los mártires con un gobierno peronista en Quilmes, en la Provincia y un presidente peronista en la Nación”, dijo.

El dirigente berazateguense comenzó su discurso diciendo: “Yo le tengo que agradecer al General Perón la posibilidad de que el hijo de un padre analfabeto, que vivió y creció en un rancho con pisos de tierra y techo de chapa de cartón, le haya podido dar a su familia el primer doctor”, y agregó: “Cuánta gente vivió esa realidad que vivió quien les habla gracias al peronismo”.

Por otro lado, subrayó que “por errores y divisiones perdimos el gobierno en el 2015. Ya nos dieron pruebas de lo que son capaces de hacer, quitaron derechos. Tenemos que estar más unidos que nunca para que esto no vuelva a suceder. Entre 2015 y 2019 tuvimos que vivir la segunda resistencia y no queremos que haya una tercera”.

“La militancia tiene que exigir unidad. Vamos a exigir que los compañeros que tienen que llevar las riendas del peronismo hasta el 2023 se unan. Yo estoy del lado del peronismo”.

“Hasta el último día voy a seguir siendo peronista. Jamás saqué los pies del plato y no lo voy a hacer ahora”, señaló .

Asimismo, expresó: “Nunca me voy a jubilar del peronismo. Hasta el último día voy a seguir siendo peronista. Jamás saqué los pies del plato y no lo voy a hacer ahora. El peronismo es lo más lindo que le pasó a la Argentina y a mi decir que soy peronista me emociona”.

A su vez, Mussi destacó que “la Patria fue justa, libre y soberana cuando gobernaron Perón y Evita, y Néstor y Cristina”, e hizo hincapié, una vez más, con la idea de que “la unidad no se discute. Separados perdemos. Y aquellos que no lo entiendan que Dios y la Patria os lo demanden”.

“Tenemos que garantizar la continuidad de los gobiernos peronistas en la Argentina, en la Provincia y en los municipios, porque somos la fuerza política capaz de darle dignidad a nuestro pueblo”, finalizò.

Por su parte, la presidenta del PJ e intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó: “Los mismos que quisieron borrar al peronismo a lo largo de la historia hoy tienen las mismas intenciones: tener una Argentina pre peronista”, y agregó: “No podemos permitir que vuelva a suceder lo mismo que en 2015. Tenemos que garantizar la continuidad de los gobiernos peronistas en la Argentina, en la Provincia y en los municipios, porque somos la fuerza política capaz de darle dignidad a nuestro pueblo”.

Finalmente, subrayó: “Soy muy respetuosa y digo con admiración lo que el pueblo de Berazategui ha crecido durante los años de gestión de Juan José Mussi. Para el hermano pueblo de Quilmes es realmente un ejemplo”, y remarcó: “Como crece Berazategui es un impulso para nosotros para seguir poniendo en pie de igualdad a todo el conurbano sur y que nuestros barrios vivan con dignidad”.