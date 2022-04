La “China” Suárez no para de embarrarla. Tras los numerosos escándalos vividos en los últimos meses, la controvertida actriz no tuvo mejor idea que ningunear y discriminar públicamente a los berazateguense. Hecho por el que el propio intendente de Berazategui Juan José Mussi salió a través de las redes sociales a ponerle los puntos.

“Orgulloso de cada “Rosa de #Berazategui"! Porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia...¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Asimismo, el Jefe comunal señaló: “Lo que me preocupa y me duele es que estos dichos despectivos hacia las mujeres de #Berazategui (no importa quién o cómo lo dijo o no lo dijo) fueron publicados por un medio nacional ESTIGMATIZANDO NUEVAMENTE A QUIENES VIVIMOS EN EL CONURBANO”.

Y sin dudar finalizó: “¡Debemos repudiar este tipo de desacreditación y esta discriminación constante que sufrimos hace años!”.