Asì lo afirmó el intendente Juan Josè Mussi durante la celebración por los 60 años de la autonomía de Berazategui. Encuentro virtual del que también participó el presidente Alberto Fernández.

Con una transmisión en vivo por la cuenta de Facebook de la Municipalidad y el canal de YouTube del intendente, que se extendió por más de 8 horas, los berazateguenses invadieron las redes sociales con saludos para la Ciudad.

En su mensaje, el Presidente de la Nación, aseguró: “No quise estar ausente en las celebraciones por los 60 años de Berazategui, un distrito tan querido por todos y tan bien administrado por el compañero Juan José Mussi”, y agregó: “Mi compromiso es que siempre voy a estar al lado de ustedes ayudando, primero, a los que más lo necesitan. Saben que pueden contar conmigo y yo sé que puedo contar con ustedes. Feliz cumpleaños Berazategui”.

Con el fin de conmemorar uno de los días más esperados por todos los vecinos, y sin vulnerar el aislamiento social por la pandemia de coronavirus (COVID-19), tuvo lugar una gran jornada virtual. Hubo juegos, actividades y muchas sorpresas para disfrutar desde el hogar. También las familias pudieron participar a través de publicaciones de fotos y videos en las redes con el hashtag Berazategui. Además, se homenajeó al personal de salud de Berazategui fallecido por COVID-19 durante la pandemia.

A la tarde, se realizó el tradicional acto cívico, que estuvo encabezado por el intendente municipal, Juan José Mussi. En él participaron 60 abanderados y representantes de diferentes instituciones de todo el distrito.

“Era difícil festejar los 60 años, por la pandemia, pero quisimos celebrarlos igual. Hoy no pudimos hacerlo en la plaza pero estamos juntos en forma virtual. Y tengamos fe que vamos a salir de esta situación. Tenemos que ponerle la fuerza necesaria, no hay que rendirse, yo no me rindo”, sostuvo Juan José Mussi, y agregó: “Los convoco a seguir trabajando por Berazategui; colaboremos con la Patria Chica. Qué lindo es escuchar a tantos vecinos hablar de nuestra Patria Chica, estamos orgullosos de haber generado la conciencia e identidad por Berazategui”.

Por otro lado, el intendente hizo hincapié en la solidez de la comunidad para explicar el desarrollo de la Ciudad en estos 60 años: “El crecimiento de Berazategui tuvo un factor fundamental. A crecer nos ayudaron todos sin ningún tipo de diferencias políticas, religiosas o de piel. Nos unimos y compartimos la responsabilidad de hacer progresar a la Ciudad. Todos nos abrazamos y dijimos: ‘A este Berazategui le tenemos que generar otra vida’. Y así lo hicimos, unidos”.

El acto central incluyó un homenaje a los autonomistas en la Plazoleta de los Autonomistas, ubicada en la Plaza del Libertador General San Martín; la actuación del Coro Municipal de Niños; un mensaje del último autonomista de Berazategui, Victorio Bruni; y la intervención de los ex intendentes de Berazategui: Arturo Ramón (1983-1987), Remo Salve (2002-2003) y Juan Patricio Mussi (2010-2019), quienes dejaron sus saludos para el pueblo berazateguense. También lo hicieron la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.

A su turno, la Vicegobernadora bonaerense señaló: “En este aniversario, que es especial, queremos decirles que para nosotros es un orgullo cómo Berazategui ha trabajado durante la pandemia. Un saludo enorme a los ciudadanos y ciudadanas, y que este cumpleaños nos llene de ilusión y esperanza”.

A través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad (@MuniBerazategui) y del canal de Youtube: Juan José Mussi, se transmitieron en vivo una infinidad de propuestas para toda la familia, como juegos para descubrir cuánto conocen de la Ciudad, charlas con vecinos y un recorrido histórico por los 60 años de Berazategui.

El festejo comenzó a las 14.00 recordando los inicios de la Ciudad, desde aquel histórico suceso del 4 de noviembre de 1960, cuando finalmente logró materializarse el sueño de la autonomía.

La transmisión continuó con móviles en vivo desde las nueve localidades de la Ciudad, donde vecinos de distintos barrios contaron sus vivencias, anécdotas y recordaron los primeros años de cada una. Allí también hubo juegos de los que participaron los espectadores virtuales, dando a conocer cuánto conocen su localidad.

En el transcurso de la jornada también hubo entrevistas a destacadas personalidades berazateguenses; y saludos de famosos como Lizy Tagliani, Beto Casella, Coco Sily, Rolando Graña, Diego Brancatelli, Pachu Peña, Jorge Rial, Julia Mengolini y el Chaqueño Palavecino, entre otros.

Además, se proyectó un emotivo video donde niños y niñas, a través de fotos y videos de dibujos hechos por ellos mismos, plasmaron cómo se imaginan la Ciudad en el futuro.

Finalmente, el evento virtual contó con música local de diferentes géneros en vivo y un repaso por lo mejor de cada uno de los artistas que se encargaron de cerrar los anteriores aniversarios de la Ciudad, o que tuvieron actuaciones estelares en el Bera Rock en sus distintas ediciones.

Desde días previos al festejo, se invitó a los vecinos a publicar fotos y videos con el hashtag Berazategui (#Berazategui) en todas sus redes sociales, para mostrar cómo se preparaban y celebraban desde su casa.

También, por medio de la red Tik Tok, los ciudadanos se sumaron al Tag berazateguense y a copiar un paso al ritmo de Raffaella Carrá, bailando el clásico “Para enamorarse bien hay que venir al sur”. Estos videos fueron compartidos a través de las redes sociales municipales y todo ello fue copando las plataformas.

Entre todos los festejos, no faltó la convocatoria especial a aquellos vecinos y vecinas berazateguenses que cumplen años el mismo día que la Ciudad. Los primeros que se contactaron con el Municipio tuvieron su obsequio.