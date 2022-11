Con la participación de Myriam Bregman, diputada nacional del FITU, este viernes en Avellaneda se llevó a cabo la asamblea abierta impulsada desde el PTS en el Frente de Izquierda como parte de las 100 asambleas abiertas que se desarrollarán a lo largo del país.

Participaron Fernando Luna, trabajador reincorporado de la refinería Shell-Raizen de Dock Sud, Nicole Salvatierra, integrante de la Asamblea Permanente de Guernica, y, junto a vecinos de Dock Sud, Sarandí y otros barrios de Avellaneda, trabajadores de energía, Edesur, petroleros, metalúrgicos, estudiantes de la Escuela de Enfermería del Fiorito, de la Universidad Nacional de Avellaneda, del EMPA, secundarios, terciarios y docentes, como así también integrantes de la Asamblea Permanente de Guernica.

Myriam Bregman expresó que “Hoy tenemos un país totalmente atado al Fondo Monetario Internacional, un país subordinado, lo que se acaba de votar en el presupuesto 2023 lo dice explícitamente: primero está pagar al FMI a costa de ajustar la salud, educación y vivienda. La izquierda y todos los que formamos parte de las asambleas tenemos un gran desafío tenemos que pensar cómo unimos todas las peleas que se están dando en todo el país, para enfrentar el ajuste del gobierno y el avance de la derecha y fachos cómo Milei.Por eso estamos impulsando estás asambleas, para que todos puedan participar y pensar juntos cómo le damos una salida a esta situación que estamos viviendo. Queremos impulsar un Encuentro Nacional de trabajadores y trabajadoras para empezar a unir todas las luchas que se dan a lo largo y ancho del país”.

Nicole Salvatierra, integrante de la Asamblea Permanente de Guernica por su parte agregó “El gobierno dice que está difícil, que hay que aguantar. Quieren que nos resignemos y todos los años nos dicen que tenemos que vivir peor. ¿Por qué me tengo que resignar a que mi hija no tenga una vivienda? Nosotras no agachamos la cabeza y hace dos años venimos luchando contra el gobierno de Axel Kicillof, porque no nos van a convencer que una vida mejor para nuestros hijos no es posible, peleamos, por una vida que merezca ser vivida”.

Mientras que el referente local Fernando Luna dijo: “Desde la izquierda venimos siendo parte e impulsores de diversas luchas, pero tenemos que dar otro paso: impulsar la unidad de cada una de ellas y avanzar en su coordinación para fortalecer nuestras fuerzas para enfrentar el duro ajuste que están descargando sobre nuestras espaldas y para superar la división y la parálisis de los dirigentes sindicales que se subordinan al gobierno. Tenemos que difundir con todo el paro y movilización que están convocando los trabajadores de salud, en unidad con los docentes, para el 17 de noviembre”.

Y agregó “La propuesta de una gran reunión en un estadio para poner de pie una Coordinadora Nacional es necesario para que distintas luchas triunfen y se convierta en una alternativa independiente, que defienda un programa que esté a la altura para derrotar el ajuste.”

Para cerrar la jornada Myriam Bregman concluyó: “Estamos muy contentos. Hemos tenido una gran asamblea, llena de experiencias de luchas, las que hemos acompañado los últimos años, también vecinos/as que se están acercando a nosotros para buscar una salida a esta crisis que vivimos. Nos vamos con mucha fuerza y la convicción de seguir construyendo estas asambleas, con el objetivo de hacer un gran encuentro de trabajadores ocupados y desocupados, llenando un estadio en marzo”.