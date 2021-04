Durante una entrevista que mantuvo en la cadena de noticias TN, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero explicó que “no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar dosis”.

Al hablar sobre la adquisición de las dosis, Cafiero aseguró que el Gobierno nacional no es el único habilitado para comprar vacunas con la finalidad de inmunizar a la población. “Hay un error que se está magnificando y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina”, afirmó.

“En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro. No está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”, señaló.

Y explicó: “Con el nivel de escasez que hay estas son las vacunas que se están consiguiendo. Cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes”.