La concejal Daniela Conversano mantuvo una fuerte pelea en la vía pública con su esposo, el ex secretario de Cultura local Ariel Domene. Aseguran que en el momento de la discusión el ex funcionario estaba acompañado por la ex Directora General de Jardines Municipales, Ana Gnecco. La pelea, garantizan, fue subida de tono. Y se produjo en Bernal Centro. Testigos del encontronazo no podría creer lo que estaba pasando…

En la intimidad del domenismo culpan a un dirigente joven del perezgresismo, Germán Borelo, porque habría hecho público en las redes la información detrás de seudónimo, Esteban Shull, un alías que juega en Facebook y Twiter a favor del diputado provincial, Fernando Pérez Gresia.

Más allá de este hecho menor, Domene se muestra muy nervioso desde hace tiempo por la divulgación de la mansión que se está terminando de construir con su esposa en la coqueta Villa Ventana, y que podría generar la presentación de una denuncia judicial en unas semanas. El ex secretario molinista apunta todos sus cañones contra El Suburbano por haber dado a publicación de esta propiedad, a nombre de s mujer, la actual concejal, Daniela Conversano. En las últimas horas, llenaron por primera vez la pileta recién estrenada, y terminaron la limpieza para darle estreno formal.