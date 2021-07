El dirigente nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, señaló que “el gobierno está desenvolviendo un ajuste feroz sobre la inmensa mayoría de la población, con un 45,3% de pobreza. En José C. Paz es más que evidente, más de 20 años de gobiernos peronistas y el distrito sigue siendo uno de los más pobres de la provincia. En plena pandemia y con DNU ‘antidepidos’ rigiendo, las patronales impusieron ajuste, cierres, suspensiones y condiciones laborales a la baja. Los datos del INDEC publicados esta semana muestran una inflación en lo que va del año que acumuló un 25,3% de aumento y un 50,2% en términos interanuales, estas cifras son el resultado de un gobierno que viabiliza subas en las tarifas a la par que no toma ninguna medida de fondo para controlar el alza en los precios”.

Y culminó: “Nuestro programa tiene una salida para el problema de la desocupación y la pobreza. Ninguno de los dos bloques políticos que intentan polarizar la elección ha podido sacar al país de la catástrofe económica y social en el que está sumergido. Es simple, el gobierno tiene un programa: el del FMI, Juntos por el Cambio no tiene otro, el Frente de Izquierda sí”.

El dirigente nacional del Partido Obrero Néstor Pitrola, al arribo de Mar del Plata dónde participó junto a Romina Del Plá de una asamblea partidaria de 1200 militantes y simpatizantes se dirigió a José C. Paz dónde realizó otra asamblea de similar magnitud y contenido.

El precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda Unidad estuvo en el B° Néstor K. acompañado por la dirigente Sandra Becerra del Partido Obrero de José C. Paz; Daiana Cabrera de San Miguel y Yesica Suárez de Malvinas Argentinas.