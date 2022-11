El partido "Tercera Posición" viene realizando distintas acciones de instalación en territorio bonaerense. Uno de los referentes es Nicolás Terrera, quien dialogó con A1 Noticias sobre las propuestas y proyectos, para intentar romper “la grieta” porque “las dos partes de la grieta ya las probamos los argentinos y las recetas no sirvieron”.

Los integrantes del partido se reunieron a fines del mes pasado donde unificaron criterios para Argentina y la Provincia. Bajo la conducción de la diputada Graciela Camaño, uno de los responsables territoriales es el abogado Nicolás Terrera, quién realizó duras críticas al oficialismo.

Uno de los desafíos que enfrenta este espacio político es incorporarse al electorado entre dos grandes coaliciones enfrentadas ideológicamente. Terrera considera que “la Argentina se tornó en estos últimos 15 años en un River y Boca, pero es momento que empecemos a plantear que hay que ponerle sentido a la federación. No podemos dividir más a la Argentina y entender que el que tenemos enfrente no es el enemigo sino uno que padece las mismas inquietudes que tenemos todos”.

Aprovechó la reciente elección en Brasil para comparar lo que ocurre con los votantes, “la mayoría toman la decisión de votar no al que quieren, sino que votan por la negativa del que tienen enfrente. No se vota en positivo, y piensan que antes que vuelva este que no quiero voto al otro. Las dos partes de la grieta ya la probamos los argentinos y las recetas no sirvieron”, sintetizó.

Nicolás Terrera considera que “el único ser que piensa que haciendo lo mismo va a tener un resultado distinto es el ser humano”. Por ello recuerda que “estamos construyendo un partido que hace diez años tiene personería, con representantes en todo el país”. Tercera Posición formó parte de estos frentes, “pero lo que mantuvo es la línea de conducta”, afirma.

“Estuvimos dentro del Frente Renovador”, e interpela “¿hasta cuándo? Hasta que Sergio Massa se hizo kirchnerista”, dice de manera categórica, agregando que “el Massa que en 2017 decía que teníamos que meter presos a los de La Cámpora y que no había que mantener a la familia en la política. ¿Qué pasó en el 2019?, tomó la decisión de hacerse kirchnerista”, reitera.

“Lo que planteamos es mantener la línea de conducta, que es lo que ha perdido la ciudadanía. Tenemos una doble obligación, la responsabilidad de la actividad y por otro lado saber que nuestros padres están padeciendo los desaciertos y las improvisaciones de este gobierno. Cuántas familias hoy están desahuciadas y las próximas generaciones de esas familias, los chicos que tienen 15, 16, 17 años no tienen trabajo y si estudian, si con el kirchnerismo y el macrismo estamos como estamos, por eso planteamos que hay una tercera posición”, explica.

La mayoría de los dirigentes de este partido tienen anclaje en el peronismo, y su máximo referente es “Graciela Camaño actual diputada nacional, integra el Consejo de la Magistratura y dentro del ámbito legislativo está hace muchos años. Ella marcó esa diferencia y por eso decimos que no somos kirchneristas, porque esa transformación sirvió solamente una vez”.

“No podemos dudar más, tenemos que ser objetivos. Argentina necesita una Tercera Posición, en eso estamos trabajando y buscando puntos de confluencia, como resolver los problemas que nos afectan a todos como el empleo, la inflación”, enumera. El dirigente bonaerense recuerda que “hace 20 días vienen diciendo cuál es el plan de gobierno para adelante y los precios siguen aumentando, hay que decirle al vecino que no va a tener precios bajos”.

La metodología para sumar adhesiones es simple, “nosotros laburamos en las ideas de esta charla que estamos teniendo acá, lo hacemos en las escuelas, haciendo fila para pagar uno de los tantos impuestos mientras hablamos de esto”, dice. Aunque también se muestra preocupado “si gana Macri”, porque “vamos a seguir igual”.

Dispara hacia las dos coaliciones de igual manera, afirmando que “es irracional que hagan las cosas a espaldas de la gente. Independientemente de quien gane, y la preocupación de las familias del no saber qué va a venir el día de mañana, estamos nosotros y por eso no hay que acostumbrarse a lo malo, esa es la propuesta de Tercera Posición”, concluye Nicolás Terrera.

Fuente; A1 Noticias