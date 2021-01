El ex subsecretario de la gestiòn del ‘Barba’ Gutièrrez en Quilmes y empleado de la UOM Quilmes, Ricardo “Bocha” Benìtez, se comunicò con este medio para buscar desmentir de plano que él haya sido el nexo para el desembarco y acompañamiento del ex funcionario del PRO quilmeño, Sergio Chomyzyn, en la delegación local de la UOM de cara a las elecciones previstas para el cambio en la conducciòn del gremio. Contundente, Benítez dijo: “En lo personal, yo no quiero en la UOM a lo peor que tuvo Martiniano Molina”, señaló, despegàndose de haber sido el eslabón para que ‘Chomy” realice su desembarco. Sin embargo el rìo sigue sonando con este datazo…