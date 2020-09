Nació una nueva escuela de luthería genera contenidos, cursos y seminarios exclusivos en forma virtual, que ya cuenta con más de 40 alumnos y una propuesta académica creciente en seminarios, charlas y cursos de luthería. La misma llega desde Quilmes y Berazategui a toda la comunidad de habla hispana.

Una verdadera escuela

La nueva Escuela Virtual de Luthería es mucho más que una sala de video conferencias, es un entorno educativo on line basado en una moderna plataforma e-learning, de enseñanza y aprendizaje, sobre un software colaborativo de código abierto que ya ha permitido a cientos de instituciones de todo el mundo (universidades, colegios, asociaciones, empresas…) crear y administrar cursos y espacios de educación en línea.

Dentro del nuevo sitio www.lutheriasocial.com.ar funciona esta plataforma de aprendizaje que ha sido adaptada a las necesidades didácticas de talleres, seminarios de luthería y materias relacionadas, y permite la interacción multimedial de alumnos y docentes, con una combinación de aulas virtuales, videoconferencias y espacios interactivos con material didáctico que permite acceder a agenda de eventos, cronograma de trabajo, listados de material didáctico con imagen y video, tareas, planos en pdf, salas de chat, foros de discusión sistemas de evaluación personalizables por el propio docente. Es una plataforma muy dinámica, cómoda y accesible, absolutamente intuitiva.

Beneficios gratuitos para alumnos

Los interesados pueden inscribirse como alumnos de la escuela y acceder gratuitamente a muchas alternativas de cursos on line libremente. A su vez, quienes busquen una formación más especializada cuentan con una oferta de cursos arancelados con profesionales de primer nivel.

Cada alumno tienen acceso a la Biblioteca Virtual de Luthería con material didáctico exclusivo para la investigación y complemento formativo de los alumnos. La escuela interactúa desde la web con la Tienda Virtual MInka desde la misma plataforma, poniendo al alcance de los alumnos y la comunidad en general, la posibilidad de acceder a la compra de materiales, herramientas y accesorios.

Una fuente laboral

La Fundación para la Luthería Social ha desarrollado este ámbito que también permite a los maestros luthiers ejercer y desarrollar la enseñanza sin tener que ocuparse del manejo de redes, publicidad, cobros, suscripciones de distintos servicios de teleconferencias, chat y demás necesidades. Esto facilitó a muchos luthier el acceso a una alternativa laboral, en forma inmediata y sencilla.

El uso de la plataforma no tiene costo ni arancel prefijado para el profesor. Los interesados pueden inscribirse accediendo a través de www.lutheriasocial.com.ar