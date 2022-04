Familiares de pacientes de la Clínica Modelo de Laferrere se manifestaron este lunes para exigir justicia por supuestos casos de mala praxis y posteriores fallecimientos. El caso que dio el puntapié a las protestas fue el de Margarita Enrique, de 84 años.

Vale recordar que ya el pasado miércoles 2 de marzo se viralizó un video donde ocurrían incidentes en la clínica Modelo ubicada en Av. Luro 6059. La muerte de Margarita, según sus familiares, se dio en un marco de malos tratos y mala praxis, que se suman a otras denuncias que motivaron una nueva movilización esta mañana.

“Mi abuela el 30 de enero entró a la clínica con neumonía y posible Covid, y desde ese día no la pudimos ver más. Y el lunes 7 de febrero nos dicen que le iban a dar el alta, pero horas después nos avisan que se había caído, pero que no nos preocuparamos, que no era nada”, contó Florencia, nieta de Margarita en Telefe, que relató su historia junto a otras personas.

Según el relato de la vecina de Laferrere, “al día siguiente nos avisan que van a hacerle una tomografía, y mi papá se mandó a la fuerza y se encontró a mi abuela con suturas en la frente, hematomas y posible tabique roto. Y para el jueves nos dicen que vayamos a despedirnos, porque la iba a entubar y era posible que no iba a resistir”.

Lo cierto es que la mujer entró por neumonía y murió por un traumatismo de cráneo. Ante esa novedades, los familiares decidieron reclamar en la puerta y el 2 de marzo se dieron los incidentes, donde el hall de la clínica quedó destrozado.

Vale aclarar que varios vecinos denuncian a viva voz que se trata de “la clínica del horror” ya que no serían pocos los casos de deficiencias de los deberes de cuidado por parte del personal médico como también de administrativos que ocultan información a los familiares de pacientes.

La causa judicial para investigar si la clínica cometió algún delito la lleva el fiscal Matías Folino, titular de la UFI Descentralizada N° 3, quien dispuso que se labren actuaciones por “daños”, sin adoptar temperamento para ambas partes