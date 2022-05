Durante la jornada de este sábado la militancia de Avellaneda realizó un encuentro en el predio de la UTN de Villa Domínico a 19 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, donde participaron agrupaciones políticas, sindicales, instituciones barriales, vecinos y vecinas.

Reunidos en comisiones de trabajo más de 700 militantes debatieron sobre los desafíos que propone el campo popular, el sentido de unidad de cara al 2023 y el rol de la militancia en la coyuntura actual.

Durante el cierre se escucharon las palabras del senador provincial, Emmanuel González Santalla; el presidente de ACUMAR y referente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella; la diputada nacional, Vanesa Siley; y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi.

Comenzó la ronda de oradores Emmanuel González Santalla quien enfatizó: "Los 12 años de felicidad para nuestro pueblo que nos permitieron volver a ganar en el 2019 no se construyeron dialogando con el poder, por supuesto que el dialogo es necesario y hay que promoverlo siempre, pero el dialogo se agota cuando no trae resultados, cuando pasa el tiempo y vemos que empeora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, entonces llega el momento de tomar decisiones, con coraje y con voluntad política para defender los intereses de los argentinos y las argentinas." Y agregó: "No hay jugadas mágicas, o estás dispuesto a tocar los intereses del poder que solo defiende sus privilegios, o te domestican y terminas trabajando para ellos, cada uno elige que lugar en la historia quiere ocupar. Nosotros ya lo decidimos hace tiempo, queremos que algún día se diga que junto a Néstor y Cristina hubo una generación de argentinos que se organizaron solidariamente para acompañarlos en la transformación de la Patria."

Luego fue el turno de Martín Sabbatella: “Lo que derrotan Néstor y Cristina definitivamente es la idea mentirosa de que no se podía, que había que resignarse. Corrieron las fronteras de lo posible y gracias a eso sabemos que se puede, lo que hay que tener es voluntad, coraje y animarse. Es necesario cuidar la unidad, y al mismo tiempo debatir el contenido, el sentido y el rumbo de esa unidad.”

"La redistribución de la riqueza es la madre de todas las batallas para un pueblo que no puede acceder a los bienes y servicios, esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad como militantes." expresó, Vanesa Siley, diputada nacional y secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales.

Para finalizar se escucharon las palabras de Jorge Ferraresi: _ "Si perdemos en el 2023 algunos vamos a seguir en los barrios, militando, y otros se van a ir a dar clases al exterior. Debemos construir unidad para que nunca más la Argentina tenga un gobierno neoliberal. Tenemos que cumplir el mandato que nos dieron millones de votos en 2019 y construir un futuro para todos y todas".