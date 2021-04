La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó del acto que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en el que anunció la realización de 134 obras por 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal e incorporar 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19 en diferentes provincias de la Argentina.

También estuvieron presentes en el lugar el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y su par de Salud, Carla Vizzotti, entre otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales, trabajadores de la salud y sindicalistas; mientras que por videoconferencia participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santa Fe, Omar Perotti; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, además de jefes comunales y otros funcionarios.

“Acompañamos la presentación de las obras de ampliación de la Red de Emergencia Sanitaria Federal. Esta política del Gobierno Nacional desarrollará 134 nuevas obras e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 nuevas camas para dar respuesta ante la segunda ola de Covid-19. Desde que comenzó la pandemia trabajamos con el Gobierno Nacional y Provincial para aumentar la infraestructura sanitaria y garantizar una atención de calidad a nuestra comunidad”, sostuvo Mayra.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández agradeció públicamente al personal de salud “el enorme esfuerzo que han hecho y que hacen” en el marco de la segunda ola de Covid-19 que afecta al país y anticipó que como reconocimiento “en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales”. Y agregó: “Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me preocupa y que me impulsa en las decisiones que tomo, que no son decisiones de política económica, ni comercial, ni educativa; son decisiones de política sanitaria avaladas por los datos que la autoridad día a día me hace llegar y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos ni siquiera leyendo encuestas”.

Desde La Plata, el gobernador Axel Kicillof informó que “cuando llegué a mi actual cargo, la provincia tenía 883 camas de terapia intensiva en el sistema público, que se hubiera saturado, como lo vimos en otros países, el 1° de julio del año pasado”, y aseguró que la “ampliación del sistema de salud permitió que pudiéramos responder a las necesidades de nuestro pueblo”.

Por último, el ministro Katopodis precisó que hoy “tenemos en ejecución 262 obras que tienen como objetivo cuidar la salud de nuestra gente”. Además, la cartera se encuentra trabajando en una tercera etapa, compuesta por 101 proyectos, a ejecutarse a largo plazo, que implican una inversión de 11.425 millones de pesos, con 1.791 nuevas camas (1.319 críticas y 472 generales).

El Gobierno Nacional anunció que además de la inversión nacional para la expansión de la infraestructura hospitalaria, se impulsarán obras en el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán, tales como la construcción de una nueva área en la sala de frío del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, la reparación de calles internas y veredas, y la puesta en valor, consolidación de fachadas y espacios perimetrales en el Pabellón Central de la institución.