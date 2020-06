Oficialistas y opositores no se dejaron pasar una.

En el breve debate que se gestó durante la sesión extraordinaria virtual en la que se aprobó por unanimidad el primer paso para avanzar en la construcción del Complejo Ambiental Eco Parque Quilmes, entre otros proyectos, los ediles se cruzaron al momento de la solicitud de un pedido de informe sobre la tarea realizada en Villa Azul e Itatí por la pandemia de coronavirus.

La demarcación territorial se produce cuando la edil del Frente de Todos Nair Abad tomó la palabra y resaltó las problemáticas que se padecen en los barrios carenciados del distrito. A partir de ahí, aseguró las “sorpresas” detectadas al inicio de la gestión de Mayra Mendoza, las que detalló: obras paralizadas de viviendas, caps con deficiencias. “Hay un conjunto de voluntades para cuidar y proteger este barrio”, dijo. Y sin dudar, reclamó a los concejales de la oposición a que se acerquen a trabajar mancomunadamente en los barrios populares junto a los vecinos porque a ellos también los votaron los vecinos.

A partir de ahí, el debate comenzó a recalentarse. Y la oposición no dudó un segundo en poner su versión de los hechos y recordar cómo el ex intendente Martiniano Molina recibió el Municipio tras ocho años de la gestión del ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez.

El primero en marcar las diferencias fue el concejal de Juntos por el Cambio Facundo Maisu: “Deberíamos arrancar con políticas que prohíban las tomas de tierras en la ciudad. No permitamos más tomas en la ciudad. Desde 2007 – 2015 se triplicaron las tomas en el distrito”.

Seguidamente, su compañero de bancada Damián Castro se sumó al explicar que “cuando nosotros llegamos al Gobierno encontramos basurales e hicimos plazas, encontramos narcotráfico y lo combatimos, encontramos salitas que no tenían médicos y enfermeros; entonces me parece que todos tenemos que mirar adelante y hacer meaculpa. Las viviendas que encontramos estaban abandonadas y mal hechas, por eso no se pudo continuar. Ponerse los pantalones largos en la política es trabajar para el mismo lado y no hacer chicanas que no sirven”.

En ese momento, la edil del Frente de Todos Eva Stolzing aseguró que “vamos a acompañar los pedidos de informes porque somos un Gobierno que responde. La pandemia lo que hizo fue demostrar las desigualdades. Las viviendas se pararon, pero no se construyeron ni esas, ni otras. Terminar con las desigualdades desde políticas de Estado. Entendemos que el Estado va a encontrar las soluciones con la comunidad”.

Otro que se sumó al debate fue el molinista Ignacio Chiodo, quien afirmó que “no coincido en minimizar la real dimensión con el problema cuando asumimos en el 2015. Todas las obras financiadas con el dinero nacional del 2007 al 2015 son objeto de una causa Federal que investiga el juez Luis Armella sobre el Gobierno del ex intendente Francisco Gutiérrez. Imagínense con la gravedad institucional con la que nos encontramos”. Declaración que tuvo rápida respuesta de Stolzing: “Las viviendas se pararon, pero no se construyeron ni esas, ni otras”.

Para poner punto final al debate, el presidente del cuerpo Fabio Báez manifestó: “Debemos pedirles disculpas a los vecinos de Azul e Itatí. Debemos pedirles disculpas por no haberles llevado una mejor calidad de vida. Y agradecer a los voluntarios el trabajo que realizan en los barrios”.

Entre otros proyectos se aprobaron las licencias hasta diciembre de concejal al secretario de Educación y Cultura Mario Lozano y al secretario de Servicios Públicos Angel García. También hubo pedidos de informes por parte de la oposición sobre la situación de covid-19 en Villa Azul e Itatí, sobre el IFE, la adhesión al proyecto de ley sobre régimen de promoción hotelera y gastronómica. Finalmente se repudió la violencia sufrida sobre los trabajadores del Frigorífico Penta.