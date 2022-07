El referente del barrio La Paz, Ricardo Oly Arguello, un aliado de todos y una figura que varios miran a la hora de que se acercan las elecciones, por momentos sorprende. Y no es nuevo. Aliado del actual gobierno municipal con amores y desencuentros, aliado de Martiniano en "todo" momento y con buena relación con la mesa chica amarilla local, amigo y enemigo del "Barba" Gutiérrez, y asnillo podríamos seguir un rato. Lo llamativo ahora es su reciente osteópatas en sus redes sociales, donde Oly se refiere al ex Jefe Comunal y ex hombre fuerte de oka UOM Quilmes como su conductor. Algunos sostienen, y le comentaron a periodistas de este medio, que esta postura es la puntita de algo que algunos vienen tejiendo por lo bajo. Habrá que esperar...