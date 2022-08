ONG's y ambientalistas juntaron firmas en la puerta de la Municipalidad de Berazategui e insisten en decirle NO al paseo costero que se lleva adelante en las costas del distrito.

Recordaron los asistentes que en mayo "este municipio convocó a una audiencia pública con el fin de presentar un proyecto de maquillaje al murallón denominado 'paseo costero sustentable'. Los vecinos asistentes a dicha audiencia fundamentaron su rechazo a este nuevo intento del municipio de cementar todo el área para el negocio inmobiliario y en consecuencia la destrucción de bosques y humedales, que sabemos la importancia de estos ecosistemas para mitigar el innegable cambio climático, y otorgan una calidad de vida a la comunidad, que ya se encuentra afectada por el constante deterioro del ambiente (relleno de humedales, basurales a cielo abierto, agua no apta para consumo humano)."

"Ante la situación climática alarmante que atraviesa nuestro planeta, producto de la depredación ambiental decimos en una misma voz Reserva Natural YA de toda la costa de Berazategui·, añadieron.

La convocatoria de este viernes incluyó una juntada de firmas para decirle nuevamente "No al paseo costero y no más barrios privados".