FELIZ 1985

El sábado 30 de marzo a las 16 hs llega la última función de “Felíz 1985”, una obra que representa a una familia de clase media marplatense se reúne para celebrar fin de año, sin un saber que la ausencia de uno de sus integrantes terminaría revelando sus tabúes más secretos. Una comedia familiar que te adentra en una tele de tubo, te gira como un vinilo y te huele a Zucoa.

Creación colectiva en la que actúan:Valeria Domarco, Sebastián Ferreyra, Antonella Zeppilli ,Martin Ricardez ,Rocío López Baio,Juan Pablo Negri, Silvina Diluise ,Susana Nieves, Gisela Vadala, Liliana Artó,Carolina Scetti , Liliana Sancho y Hernan Gerones bajo la Dirección de Yanina Cupini.

Espectáculo a la gorra.

EL GIGANTE AMAPOLAS

El mismo sábado a las 21.00 hs y el domingo 31 a las 20.00 hs llegan las últimas dos funciones de una versión libre de un clásico de Juan Bautista Alberdi “El gigante amapolas”.

En un espacio mutante y en un tiempo circulante, un Gigante de paja se yergue (o un pueblo lo erige) ante un espacio abierto. Un ejército de soldados, literalmente atados de pies y manos cual carnada, esperan la embestida de un ejército enemigo que siempre se irá sin atacar y cuyos jefes Mosquito, Guitarra y Mentirola se irán en palabrería. Entre ellos un pueblo famélico… y un ojo que todo lo capta y devora.

Actúan bajo la Dirección y Puesta de Marcelo Pressel y Jorgelina Espil: Sebastian Martinez – Leandro Cicchinelli – Horacio Di Pietro – Melina Jaiquin – Hilda Boccan – Natalia Arce – Elias O. Jali – Diego Noain – Marcelo Pressel – Mónica Galazzi – Yanina Gonçalves Mo – Roxana Beccalli Schuster – Oscar Bertoni – Juan Maineri – Cristian Gautto – Alejandro Vega – Darío Shnitz – Micaela Sánchez – Natalia Cabrera -Jorgelina Espil -K-cho Salustio – Paloma Gallardo Cabrera – Estela Garrido – Stella Maris Romano – Carlos Pellegrini – Valeria Arce

¡¡¡Espectáculo a la gorra!!!

UN SEÑOR ALTO, RUBIO, DE BIGOTES

El domingo 31 a las 20 hs vuelve a la sala 2 “Un señor alto, rubio, de bigotes” con el destacado Pablo Mariuzzi, con Dirección de Leonardo Odierna y producida por el grupo teatral “Sin Guardia”.

Desde sus inicios Sin Guardia ha trabajado en la construcción de un lenguaje poético propio, atento a desarrollar contenidos sobre la relación del hombre contemporáneo y el contexto social. En esta oportunidad Humberto Costantini ha sido el puente que sirvió para dar vida a este unipersonal.

Poeta, novelista, ensayista e intelectual argentino, Costantini produjo una obra de una hondura particular; tan prolífica como poco ponderada y mucho menos, difundida. En este “Un Sr. Alto, rubio, de bigotes”, las ideas se traducen en acción. De manera llana, concreta: un hombre buscando trabajo desde hace mucho, en una Buenos Aires donde no hay. Una anécdota sencilla para una problemática compleja, tan profunda como actual. Fernando Sciardys, tal el nombre del protagonista, busca afanoso una ocupación, “un lugar”. Pero esa búsqueda infructuosa lo alienará al punto de creer que tres o cuatro tips de conducta lo llevarán al éxito. Adherente a un sentido común que le ha sido impuesto; Sciardys no se cuestiona y parece haber perdido cierta capacidad de reflexión. Creerá que “la alegría”, “la seguridad” y “el éxito” dependen solo de él. Y esa receta, repetida hasta el hartazgo, lo depositará en los márgenes desde los cuales le será imposible volver, en ese limbo que siempre se arman los que niegan la realidad.

INSCRIPCIÓN a TALLERES 2019

Desde hace más de quince años Casa de arte Doña Rosa ofrece una gran variedad de talleres de distintas disciplinas artísticas, para diferentes edades y niveles: actuación para niños, adolescentes, adultos, montaje teatral, técnicas de actuación en comedia, montaje de solos dramáticos, teatro con introducción a la comedia musical, mosaico (inicial y diferentes niveles) y danza jazz para niños, adultos y adolescentes.

Esta semana es la última para anotarse, las clases comienzan en abril (no se cobra matrícula ). Por consultas podés llamar al 4224-7270 o al 1552292231, dirigirte a Colón 279, Quilmes y también escribirnos a casadeartedrosa@gmail.com, al instagram:casadeartedr o al fb: Casa de arte Doña Rosa.

Lo que se viene…

– En Abril regresa un éxito de la temporada 2018, vuelve “Mateo”, de Armando Discèpolo. Todos los sábados 21 hs y domingos 20 hs.

– El martes 9 de abril inaugura la temporada 2019 de artes plásticas una exposición de fotografías de templos de Quilmes el querido fotógrafo quilmeño Italo Nonna

Por reservas y consultas dirigirse a Colón 279, Quilmes o comunicarse al 4224-7270 ó al 1552292231