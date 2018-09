Esta madrugada miles de jóvenes quilmeños comenzaban a manifestar su profundo malestar por el cierre de boliches, ubicados justamente en el Corredor Nocturno, en el Día de la Primavera, amenazando llevar su reclamo a las redes, a la calle, o incluso a la propia Comuna.

Al menos, las fuentes indican que habrían clausurado dos emblemáticos lugares nocturnos “segundos antes” del inicio de la tradicional celebración primaveral, lo que derivó en un profundo enojo de chicos y chicas que se aprestaban a dar inicio a la velada, quedand varados en la calle.

“Vamos a salir a otros distritos, en Quilmes no podemos hacerlo más, esto es inconcebible, tengo a dos de mis primos viviendo en Lomas y en Berazategui, y en ningún lugar sucede esto que pasa en Quilmes. El intendente Martiniano Molina debe saber que es lo que nos están haciendo”, manifestó Matías Caruso de 19 años.

Una vez más el área de Inspección, a cargo del sanisidrense Miguel del Castillo, vuelve a embestir de manera exagerada contra un sector que viene sufriendo las consecuencias de la crisis y de los embates policíacos desde hace tiempo, sin medir consecuencias.

Ni siquiera el vuelto que podría llegar a venir de los propios protagonistas: los chicos: que por lógico desconocimiento de la cuestión pública, no ven a este funcionario menor como responsable de esto, aunque lo sea, sino que apuntan más arriba, a la propia Municipalidad y al Intendente, que -a esta altura de la gestión- no puede estar pagando el costo de cada una de las cagadas que se manden sus funcionarios, encima foráneos.

Ojalá pueda encontrarse un término medio…

ADN