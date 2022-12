Daniel García se investigó respecto a los reiterados y prolongados cortes de suministro eléctrico que padecemos los avellanedenses con estas altas temperaturas. La conclusión de lo investigado es que los cables y líneas de alta tensión (AT), media tensión (MT) y baja tensión (BT), al no tener el mantenimiento q corresponde hacer en las redes (cables, líneas, EETT, Centros de Transformación, etc.) soportan menos demandas, cargas y x eso es q hay q realizar cortes permanentes.

Esto seguirá ocurriendo x negligencia de Edesur y su subsidiadora ENEL. Una gran irresponsabilidad

Ahora bien, Daniel García se pregunta ¿Cómo puede ser q las autoridades de control, como el ENRE, no lo regulen ni controlen exigiendo a la distribuidora que realice el mantenimiento correspondiente?

Afirmó Daniel García que esto cada vez se complicará más. Es como un enfermo grave. Si no se actúa se degrada cada vez más. ¿Dónde vamos a llegar? Alguien tiene q explicar esta falta de mantenimiento. De no inversiones, para que las redes estén en su máximo rendimiento en épocas de altas y bajas temperaturas, para poder hacer uso de acondicionadores de aire ya sea en frío o calor.

Aseguró García que es muy simple resolverlo...no se entiende porque no se actúa.