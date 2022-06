A horas de tomar posesión en el cargo, el flamante secretario de Servicios Públicos de Quilmes, Sebastián García, mantuvo diversas y variadas reuniones con todo el personal del área que comienza a gestionar. Según las fuentes consultadas, el propio García no dudó en ponerse a disposición de las necesidades de los trabajadores, y señalaron que no titubeó en indicar que las cosas que estaban bien continuarán y se modificarán aquellas que no funcionaban. Principalmente, destacaron que se sostendrá la profunda limpieza de los arroyos que cruzan y dividen el distrito, entre otras.