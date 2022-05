El intendente de Lanús y referente provincial del PRO, Néstor Grindetti visitó las localidades de Saladillo y Azul en la séptima sección electoral, asado con Santilli y referentes PRO para fortalecer el espacio y fuertes críticas al gobierno por la falta de apoyo al campo. “No hablemos de personas, discutamos ideas”, avisó en referencia a la incorporación de Milei y se diferenció del líder libertario por su mirada sobre el rol del Estado. Olavarría la próxima parada.

En una agenda cargada de actividades sociales, productivas y políticas, Grindetti visitó a su par de Saladillo, José Luis Salomón y juntos analizaron la actualidad política y social de la provincia e intercambiaron experiencias de gestión entre el campo y el conurbano bonaerense.

En declaraciones a medios locales, Grindetti analizó la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario: “ Con más impuestos el gobierno le pone un pie en la cabeza al campo para compensar el gasto público desmedido” y consultado sobre la posibilidad de incorporar a Milei a Juntos por el Cambio, el jefe comunal analizó: “ no hablemos de personas discutamos ideas, no comparto con Milei su mirada sobre hacer desaparecer al Estado, no es el enemigo, en todo caso son los que lo administran mal, creo que debe existir un Estado eficiente que garantice la salud, la educación, la seguridad, entre otras políticas públicas, sin embargo tiene que ser facilitador del desarrollo del sector privado que es lo que no pasa con el kirchnerismo ".